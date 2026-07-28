'Você Repórter': Operadora de caixa Elem Silva denuncia acúmulo de lixo no Umarizal

A operadora de caixa Elem Cristina Silva, de 39 anos, denuncia o acúmulo de lixo e entulho na rua Oliveira Belo, esquina com a travessa 14 de Março, no bairro do Umarizal, em Belém. O problema em área nobre da capital paraense é frequente. Para piorar a situação, o lixão está em uma das vias próximas do Hospital Santa Casa de Misericórdia do Pará e do Hospital Pronto Socorro Mário Pinotti (HPSM da 14 de Março).

"A prefeitura limpa e no dia seguinte os moradores já começam a distribuir o lixo aí. É rotineiro. Não adianta limpar, se não tiver realmente a educação", atesta Elem. "Dá para perceber que não são os moradores de perto [que jogam o lixo], são os moradores que sobem com a caçamba de lixo e joga lá", contou.

O lixão tem causado transtornos para quem passa pela região diariamente. Entre os resíduos descartados de forma irregular estão cama, casco de geladeira, restos de poda e lixo doméstico, agravando a sensação de abandono. Os moradores cobram uma ação efetiva dos órgãos responsáveis para garantir limpeza, segurança e melhores condições de circulação.

Os pedestres precisam passar correndo pelo local por causa do mau cheiro. "Tem um cantinho ali que vende comida e fica ruim para os clientes dela", contou. "Dificulta para todo mundo, clientes, não clientes, moradores, principalmente", relata. O lixo jogado na rua gera como consequência os alagamentos na área, ao entupir os bueiros. "Enche tudo aqui. Fica tudo exposto água e lixo, desce tudo de lá, porque essa parte enche todinha", falou.

A Ciclus Amazônia informou, por meio de nota, que "o local mencionado é considerado um ponto de descarte irregular de resíduos domiciliares e entulhos. A empresa vai verificar a situação na área. E denúncias de descarte irregular são feitas pelo número 153, da Guarda Municipal, de forma anônima e gratuita".

"A coleta domiciliar no endereço é realizada, regularmente, de segunda-feira a sábado, a partir das 18h. A população também pode solicitar a coleta programada de entulho, para volumes de até 1 metro cúbico, pelo Canal de Atendimento ao Cidadão (91) 98405-3100, com prazo de até 72 horas para recolhimento", finaliza a nota.

A Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) informa que enviará uma equipe ao local citado para realizar os serviços de limpeza e remoção dos resíduos.

A ação faz parte da Operação Lixo Zero, que intensifica o combate ao descarte irregular em mais de 40 pontos críticos da capital. A Secretaria reforça que o descarte irregular é passível de multa a partir de R$ 5 mil, além das sanções previstas em lei.

As denúncias de descarte irregular podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 153. A população também pode solicitar a coleta de entulho em casa por meio do Canal de Atendimento ao Cidadão, no número (91) 98405-3100.