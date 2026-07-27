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BELÉM

Após 'praia improvisada' no Canal do Tucunduba, Sesma anuncia ações para evitar novos banhos

A Sesma informou que acionou a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) para apoiar a fiscalização, por meio da Guarda Municipal, a fim de prevenir novas exposições da população

Lívia Ximenes

27 de julho de 2026 às 18:30

Moradores alegam que banho no Tucunduba é seguro, desde que feito no momento certo.

Moradores alegam que banho no Tucunduba é seguro, desde que feito no momento certo. ( Foto: Foto: Ivan Duarte | O Liberal )

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) anunciou medidas de prevenção após a repercussão da chamada "praia improvisada" às margens do Canal do Tucunduba, onde moradores passaram a utilizar a área para banho. O caso já está há mais de uma semana viralizando com imagens de moradores aproveitando o verão amazônico e a maré alta para momentos de diversão. Segundo a pasta, em nota divulgada na última quarta-feira (22), “por meio da Vigilância em Saúde, emitirá nota de alerta aos serviços de saúde do município sobre os riscos potenciais de ocorrência de doenças relacionadas à exposição às águas da área em questão”.

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A Sesma informou que acionou a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) para apoiar a fiscalização, por meio da Guarda Municipal, a fim de prevenir novas exposições da população.

Também conforme a nota, equipes de Educação em Saúde e da Coordenação de Endemias foram direcionadas ao local ainda na quinta-feira (23) para realizar ações de orientação e conscientização junto aos moradores sobre os cuidados necessários e medidas de prevenção. A Sesma ainda não informou se esse cronograma completo de ações já começou de fato.

Obra não parou

Nesta segunda-feira (27), a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) esclareceu que a obra do Canal do Tucunduba não foi paralisada. Serviços de urbanização e qualificação estão em andamento com a limpeza de terreno, troca de solo, dragagem de canal, aterramento e terraplenagem.

"Até o final do ano, a área também receberá cravação de estacas, execução de redes de água e esgoto, além do início da construção dos blocos habitacionais. A Seop reforça que a obra tem previsão de entrega em dezembro de 2027. O Plano de arborização da área está sendo elaborado em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente de Belém”, detalhou a Seop.

Moradores alegam que banho no Tucunduba é seguro, desde que feito no momento certo

Diferente do que se pensa, o local não tornou-se local de refrescância e mergulhos durante julho de 2026 — a prática é comum há mais de 30 anos, segundo moradores. Em conversa com uma equipe de reportagem de O Liberal, os habitantes da região afirmam que o banho é seguro, desde que ocorra em momentos certos. Também, afirmam  que não há relatos de doenças ou mortes associadas ao ato.

Canal do Tucunduba
Moradores alegam que banho no Tucunduba é seguro, desde que feito no momento certo. Foto: Ivan Duarte | O Liberal
Moradores alegam que banho no Tucunduba é seguro, desde que feito no momento certo. Foto: Ivan Duarte | O Liberal

Os autônomos Marcos Antônio e Everton Lima, ambos de 44 anos, passaram a morar no bairro do Guamá nos anos 1990. É um bairro bem próximo a essa área. Eles afirmam que, desde então, usam o Tucunduba como espaço para banho e seguem com a prática até hoje, repassando o costume para filhos e netos. Durante entrevista realizada nessa segunda-feira (27), por volta das 12h, Marcos e Everton ressaltaram que o acúmulo de lixo no local iniciou após o desmatamento realizado às margens do canal, para obras de requalificação.

“A gente só toma banho aqui quando a maré é grande, quando a maré é lançante, quando ela sobe. Quando ela começa a descer, como está descendo agora, ninguém toma banho aqui”, explica Marcos. Segundo ele, a área enche pela manhã, com fluxo vindo do rio Guamá, e é apenas nesse momento que o Tucunduba está próprio para imersão. A seca ocorre diariamente por volta das 10h ou 11h, com água retornando ao rio.

“Antes da obra pública, a gente já tomava banho aqui. Depois que eles mexeram, ficou o ‘lixaral’ aqui na beira, ficou dessa forma. As pessoas filmam e acham que a gente está tomando banho na lama, e não é verdade isso. Isso aqui é um igarapé de águas correntes, que a maré enche e seca”, opina Marcos.

A reportagem solicitou mais informações para apurar como serão as ações da Segbel não área ao longo desta semana. E acionou a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), acerca de limpezas na área. Não houve retorno até o fechamento desta edição. 

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