Dois homens são presos em flagrante por descarte irregular de lixo na Terra Firme, em Belém

Dois homens foram presos em flagrante por descarte irregular de lixo no bairro da Terra Firme, em Belém. A abordagem ocorreu na segunda-feira (6), durante uma ação de rotina da Guarda Municipal, com apoio da Polícia Civil. A dupla foi surpreendida às margens do canal da avenida Tucunduba enquanto descartava materiais de forma inadequada. Segundo os agentes, um dos suspeitos despejava pneus, enquanto o outro jogava um televisor sem uso no local.

A prática, além de configurar crime ambiental, contribui para a poluição urbana e pode causar obstruções na rede de drenagem, aumentando o risco de alagamentos e a proliferação de doenças.

Após o flagrante, os dois homens foram detidos e encaminhados à Delegacia da Terra Firme, onde passaram pelos procedimentos legais e permanecem à disposição da Justiça.

A Guarda Municipal reforçou que o descarte irregular de resíduos sólidos é uma infração que impacta diretamente o meio ambiente e a qualidade de vida da população, orientando que o descarte seja feito em locais apropriados ou por meio dos serviços de coleta disponíveis.