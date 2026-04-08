Homem é preso com CNH falsa durante fiscalização do Detran no Pará

Um homem foi preso durante uma fiscalização do Departamento de Trânsito do Estado do Pará ao ser flagrado utilizando uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa, no município de Vigia de Nazaré, no nordeste do estado. A abordagem ocorreu no âmbito da Operação Semana Santa, que intensifica ações de controle nas rodovias paraenses.

De acordo com o órgão, a suspeita surgiu a partir de inconsistências visuais no documento apresentado, além do comportamento do condutor durante a abordagem. Diante disso, os agentes aprofundaram a verificação por meio de consulta à base de dados oficial.

A checagem confirmou que o CPF informado correspondia ao homem abordado, porém ele não possuía habilitação. Também foi identificado que o número de registro da CNH apresentada pertencia a outro condutor, além da ausência de elementos de segurança obrigatórios definidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o que caracterizou a falsificação.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir sem possuir CNH é uma infração gravíssima, sujeita à multa de R$ 880,41 e retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado.

O coordenador de Operações e Fiscalização do Detran, Ivan Feitosa, destacou que a atuação das equipes vai além da verificação básica de documentos. “A fiscalização também está voltada à identificação de irregularidades mais graves, como o uso de documento falso. Neste caso, os agentes identificaram inconsistências e confirmaram a irregularidade ainda durante a abordagem, em uma conduta que, além de infração, configura crime e representa risco à segurança no trânsito”, afirmou.

Já o diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia, ressaltou que a intensificação das ações tem foco preventivo. “A Operação Semana Santa ampliou a presença do Detran nas rodovias onde o órgão atuou e contribuiu para coibir práticas ilegais. A retirada de circulação de pessoas não habilitadas, especialmente em situações como essa, reduz riscos e reforça a segurança viária”, disse.

O homem recebeu voz de prisão ainda no local e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Vigia de Nazaré, junto com o documento apreendido, para os procedimentos legais.