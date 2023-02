​Vítimas de incêndio no Guamá recebem atendimento na Usina da Paz

As famílias que ficaram desabrigadas após terem suas casas destruídas por um incêndio no Guamá, em Belém, na última sexta-feira (10), receberam atendimento especial na Usina da Paz nesta segunda-feira (13). No total, sete pessoas foram atendidas. Elas conseguiram dar entrada em novos documentos, receberam cestas de alimentação e ainda tiveram acesso à inscrição no programa “Sua Casa”.

“A gente já fez toda uma logística para acomodá-los da melhor forma possível aqui na Usina da Paz, caso precisem. Além disso, eles terão prioridade para emissão de RG e certidão de nascimento, para que eles tenham acesso imediato aos benefícios do governo, que é o aluguel social, e o programa 'Sua Casa'. Como eles perderam tudo no incêndio, essa agilidade é super importante para que eles possam refazer suas vidas novamente”, informou Renato Ferreira, coordenador geral da UsiPaz Guamá.

“As Usinas da Paz são espaços criados para atender e estarem próximos da comunidade e dos bairros. Assim que soube sobre essa tragédia, logo acionei a nossa equipe para disponibilizar a Usina da Paz Guamá para as famílias se abrigarem​​ temporariamente, caso precisem, assim como dar prioridade para todos nos serviços oferecidos dentro das usinas”, informou Igor Normando, titular da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), órgão responsável por coordenar as UsiPaz.

O autônomo José Ramos foi uma das vítimas. Ele contou que o incêndio começou em sua residência. “Eu estava no primeiro andar e uma vizinha me chamou dizendo que na minha janela estava começando a pegar fogo. Aí eu subi para tentar apagar o fogo e não consegui. Ele (o fogo) veio para cima de mim. Eu perdi tudo o que eu tinha, minha cama, geladeira, fogão, guarda-roupa, sofá, não tem como recuperar. Eu perdi todos os meus documentos também. Até o documento da casa foi queimado”, relatou.

Habitação

Uma equipe da Companhia de Habitação do Pará (Cohab) também esteve acompanhando o atendimento e orientou às famílias sobre o processo de inscrição no programa “Sua Casa”.

De acordo com o diretor da Cohab, Luís André Guedes, foi feito um levantamento para que as famílias que tiveram perda total dos imóveis possam ser beneficiadas pelo programa. “Dessa forma, os moradores podem reconstruir a vida e amenizar esse momento de sofrimento. Nesse momento, a Cohab vem trazendo essa ajuda para que eles possam reconstruir suas residências e poder voltar à rotina”, declarou.