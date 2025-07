VÍDEO: nuvem em formato da berlinda do Círio comove devota e viraliza nas redes sociais

Uma imagem registrada na última semana por uma moradora de Belém emocionou internautas e chamou atenção nas redes sociais. Trata-se de uma nuvem que, segundo usuários, lembra o formato da berlinda de Nossa Senhora de Nazaré, estrutura usada para transportar a imagem da santa durante as procissões do Círio.

O registro foi feito por Larissa Andrade enquanto ela andava pela Avenida Augusto Montenegro. No vídeo, compartilhado em seu perfil, ela escreveu: "Eu saindo de casa desanimada e simplesmente uma nuvem parecida com a berlinda de Nossa Senhora de Nazaré... A gente tem respostas em todos os lugares".

"Divulgação do Círio 2025 pesadíssima", brincou a autora na legenda. Nos comentários, internautas relataram o sentimento ao ver a imagem. "Automaticamente sinto cheiro de maniçoba", disse uma seguidora. "Mana, meu Deus, amém Jesus, arrepiei", escreveu outra.

A berlinda é uma das principais representações do Círio de Nazaré. Ela foi adotada oficialmente em 1882, por sugestão do então bispo Dom Macêdo Costa, substituindo o antigo palanquim utilizado para carregar a imagem da santa. A atual berlinda, feita em 1964 pelo escultor João Pinto, é confeccionada em cedro vermelho, no estilo barroco, e recebe ornamentação com flores naturais durante as procissões.

Em 2012, a peça passou por uma restauração completa, com aplicação de folhas de ouro e instalação de iluminação em fibra ótica. A luz branca utilizada no interior simboliza a pureza de Nossa Senhora, enquanto a luz amarela externa destaca os detalhes da estrutura.