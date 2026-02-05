Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Vídeo mostra suposta cobrança de propina durante blitz em Belém; prefeitura nega irregularidade

O casal de motociclistas estava sem capacetes quando foi abordado pelos agentes de trânsito no bairro da Cremação

O Liberal
fonte

Após análise das imagens e dos registros da fiscalização, não foi constatada irregularidade na conduta dos agentes, segundo a prefeitura. (Reprodução/ redes sociais)

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quinta-feira (5) mostra a abordagem de agentes de trânsito a um casal de motociclistas durante uma blitz realizada na avenida Alcindo Cacela, no bairro da Cremação, em Belém. As imagens foram gravadas por um motorista que passava pelo local e presenciou a cena.

Na gravação, o homem que filma narra a abordage​m e sugere que estaria ocorrendo um suposto pagamento de propina do casal, que estava sem capacete, aos agentes de trânsito. O vídeo mostra o piloto da motocicleta conversando com um agente enquanto ambos utilizam o celular. Durante a filmagem, o autor do vídeo afirma: “Pegaram esses dois aqui sem capacete. Olha esse acerto aqui. Já vai fazer o pix. A moto dele tá ali. Já foi pago já. Disfarçou. A mulher vai até de mototáxi ali”.

Após a repercussão, pessoas que se identificaram como amigas do casal utilizaram as redes sociais para apresentar outra versão dos fatos. Segundo um deles, o casal reconhece o erro de estar sem capacete, mas nega qualquer irregularidade. “O que aconteceu, de verdade, foi que estavam ligando para um mototaxista vir buscar a moça para ir pegar os capacetes na sua casa”, afirmou.

Em nota, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), informou que “tomou conhecimento do vídeo que circula nas redes sociais envolvendo a abordagem durante a blitz de trânsito na capital”.

De acordo com o comunicado, foi instaurado procedimento administrativo para apuração do caso e, após análise das imagens e dos registros da fiscalização, não foi constatada irregularidade na conduta dos agentes. A secretaria esclareceu ainda que não houve necessidade de remoção da motocicleta, sendo adotadas as medidas cabíveis no local, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.

“A Segbel reforça que as ações de fiscalização seguem os protocolos legais e têm como objetivo garantir a segurança viária e a preservação de vidas”, finaliza a nota.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

blitz

trânsito em belém

suposta propina

bairro da cremação

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Servidores da Segbel são exonerados após flagrante em moto sem placa e sem capacete, em Belém

O caso ganhou grande repercussão nesta quarta-feira (4)

04.02.26 12h52

HOMENAGEM

UFPA concede diploma simbólico a estudante morto em Belém durante a ditadura militar

O autor do disparo foi um agente da repressão estatal que atuava de forma infiltrada na instituição

03.02.26 9h22

VESTIBULAR

Habilitação na UFPA e outras federais: veja os prazos, documentos e como garantir sua vaga

Saiba os passos para completar o processo de habilitação e matrícula na UFPA, Uepa, Ufra e Unifesspa, confira datas e links importantes.

02.02.26 13h06

trânsito

Condutores da Grande Belém afirmam que fechamento de retornos na BR-316 dificulta o trânsito na via

Entre o Entroncamento e a Prefeitura de Ananindeua, três dos quatro retornos estão fechados

31.01.26 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda