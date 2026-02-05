Vídeo mostra suposta cobrança de propina durante blitz em Belém; prefeitura nega irregularidade

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quinta-feira (5) mostra a abordagem de agentes de trânsito a um casal de motociclistas durante uma blitz realizada na avenida Alcindo Cacela, no bairro da Cremação, em Belém. As imagens foram gravadas por um motorista que passava pelo local e presenciou a cena.

Na gravação, o homem que filma narra a abordage​m e sugere que estaria ocorrendo um suposto pagamento de propina do casal, que estava sem capacete, aos agentes de trânsito. O vídeo mostra o piloto da motocicleta conversando com um agente enquanto ambos utilizam o celular. Durante a filmagem, o autor do vídeo afirma: “Pegaram esses dois aqui sem capacete. Olha esse acerto aqui. Já vai fazer o pix. A moto dele tá ali. Já foi pago já. Disfarçou. A mulher vai até de mototáxi ali”.

Após a repercussão, pessoas que se identificaram como amigas do casal utilizaram as redes sociais para apresentar outra versão dos fatos. Segundo um deles, o casal reconhece o erro de estar sem capacete, mas nega qualquer irregularidade. “O que aconteceu, de verdade, foi que estavam ligando para um mototaxista vir buscar a moça para ir pegar os capacetes na sua casa”, afirmou.

Em nota, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), informou que “tomou conhecimento do vídeo que circula nas redes sociais envolvendo a abordagem durante a blitz de trânsito na capital”.

De acordo com o comunicado, foi instaurado procedimento administrativo para apuração do caso e, após análise das imagens e dos registros da fiscalização, não foi constatada irregularidade na conduta dos agentes. A secretaria esclareceu ainda que não houve necessidade de remoção da motocicleta, sendo adotadas as medidas cabíveis no local, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.

“A Segbel reforça que as ações de fiscalização seguem os protocolos legais e têm como objetivo garantir a segurança viária e a preservação de vidas”, finaliza a nota.