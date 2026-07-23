Vídeo mostra búfalos circulando na avenida Liberdade, em Belém

Animais aparecem deitados e em pé na pista durante a madrugada; autor da gravação alerta motoristas para o risco de acidentes ao trafegar pela via

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um grupo de búfalos circulando pela avenida Liberdade, em Belém ( Foto: Foto: Reprodução/@bi_bike_mec )

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo de búfalos na avenida Liberdade, em Belém, na manhã desta quinta-feira (23). Nas imagens, alguns animais aparecem deitados na pista, enquanto outros permanecem em pé, o que exige atenção redobrada dos motoristas que passavam pelo local.

A gravação, aparentemente registrada nesta quinta-feira, foi feita por volta das 5h40 e publicada na página "bi_bike_mec". Durante o registro, o autor do vídeo, que aparenta ser um ciclista, alerta para o risco de acidentes e orienta os condutores a terem cuidado ao trafegar pela via.

"Bom dia, galera. Registrando aqui os búfalos deitados. Parados aqui na avenida Liberdade. Vamos ter muito cuidado, pessoal", diz. "Eles não saem. Eles estão no direito deles. Estão aqui, só na manha", afirma.

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O vídeo também mostra veículos passando bem próximo aos animais. Ao observar a cena, o homem destaca a dificuldade enfrentada por um desses motoristas. "Tem que ter muito cuidado. Olha a dificuldade que o condutor tem de passar", afirma. "Muito perigoso porque eles podem atacar os carros", acrescenta.

Na semana passada, outro vídeo divulgado nas redes sociais também chamou a atenção ao mostrar um animal com características de uma raposa circulando pela avenida Liberdade. A presença do animal silvestre surpreendeu moradores e internautas por se tratar de uma ocorrência incomum em uma das principais vias de Belém.

Seinfra