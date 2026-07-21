Colégio Tenente Rêgo Barros é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Belém

O Colégio Tenente Rêgo Barros foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de Belém. A medida está prevista na Lei nº 10.361, de 14 de julho de 2026, publicada na última terça-feira (14). De acordo com a legislação, o reconhecimento foi concedido em razão da relevante contribuição histórica, educacional, cultural e social da instituição para o município de Belém e para o Estado do Pará.

A instituição, que atua na capital paraense desde 6 de setembro de 1941, conta atualmente com 1.469 alunos matriculados, e em setembro deste ano completa 85 anos de existência.

"Receber esse reconhecimento como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de Belém significa reconhecer a contribuição histórica da instituição para a educação, a formação de cidadãos e a preservação de valores que marcaram gerações. Esse título reafirma a importância da escola como espaço de convivência, produção do conhecimento e desenvolvimento humano, além de preservar a memória da educação no município e incentivar a continuidade desse legado para as futuras gerações”, divulgou em nota a Força Aérea Brasileira (FAB), responsável pela gestão do colégio.

“A FAB destaca que, esse reconhecimento fortalece a identidade institucional do Colégio Tenente Rêgo Barros e valoriza sua relevante contribuição para a educação em Belém ao longo de sua história. Para a comunidade escolar, representa o reconhecimento de uma trajetória construída por gerações de alunos, professores, militares, servidores civis e famílias, reafirmando o compromisso da instituição com a formação cidadã, a preservação de seus valores e a continuidade de seu legado para as futuras gerações”, ressaltou a FAB.

O colégio localizado na avenida Júlio César, em Belém, atende, prioritariamente, dependentes de civis e militares do Comando da Aeronáutica (COMAER), e disponibiliza vagas por meio de Processo de Admissão, com possibilidades de ingresso para a comunidade geral com entradas no sexto ano do Ensino Fundamental Anos Finais e 1ª série do Ensino Médio.

Atualmente, a instituição oferta ensino fundamental completo e ensino médio. O Colégio Tenente Rego Barros possui diferenciais pedagógicos e estruturais como ensino de excelência, pautado em elevados padrões acadêmicos e no acompanhamento sistemático da aprendizagem. Além de práticas pedagógicas inovadoras e orientadas por evidências, voltadas ao desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais, e da formação do pensamento crítico e da autonomia intelectual, com o intuito de preparar o estudante para enfrentar desafios acadêmicos e sociais.