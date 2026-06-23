Avenida Liberdade deve desafogar o trânsito da Grande Belém nas férias de julho

Com a aproximação das férias escolares de julho, período em que milhares de pessoas deixam Belém em direção às praias, balneários e municípios do interior do Pará, a avenida Liberdade desponta como uma importante alternativa para a mobilidade na Região Metropolitana. A expectativa é que a via contribua para reduzir o fluxo de veículos em corredores tradicionalmente congestionados, como a BR-316 e a avenida Almirante Barroso, além de facilitar o deslocamento para cidades como Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Izabel do Pará.

De acordo com o especialista em Engenharia de Tráfego, Gestão e Segurança no Trânsito, Wender Morais Vicente, a importância da avenida Liberdade vai além do período de férias escolares. “Será uma alternativa de mobilidade urbana útil para a descentralização do fluxo de trânsito que antes se concentrava apenas no centro de Belém”, afirmou.

Avenida Liberdade Avenida Liberdade promete desafogar o trânsito da Grande Belém nas férias de julho. Foto: Carmem Helena | O Liberal Avenida Liberdade promete desafogar o trânsito da Grande Belém nas férias de julho. Foto: Carmem Helena | O Liberal Avenida Liberdade promete desafogar o trânsito da Grande Belém nas férias de julho. Foto: Carmem Helena | O Liberal Avenida Liberdade promete desafogar o trânsito da Grande Belém nas férias de julho. Foto: Carmem Helena | O Liberal

Segundo o especialista, historicamente o acesso de entrada e saída da capital ocorria de forma quase exclusiva pela BR-316 e avenida Almirante Barroso. Com o passar dos anos, outras alternativas foram sendo incorporadas ao sistema viário, como a expansão da avenida João Paulo II, que ampliou a integração entre Belém e Ananindeua e contribuiu para a redução do fluxo de veículos em importantes corredores da região.

Para Wender, a avenida Liberdade representa um avanço ainda maior nesse processo de integração regional. “A avenida Liberdade que é uma rodovia estadual, a PA-020, surge com uma atitude ainda mais impactante, a conexão com o meio ambiente, o fortalecimento do turismo, aumento da integração intermunicipal principalmente para as cidades da região metropolitana, benefício este que favorece as pessoas que trafegam pela alça viária, que vão poder acessar o centro de Belém sem enfrentar o intenso fluxo de trânsito da rodovia BR-316 e Almirante Barroso”, destacou.

Entre os benefícios apontados pelo especialista está a maior fluidez no trânsito proporcionada pelas características da via. “Obviamente que isso vai permitir um ganho de tempo, tendo em vista que se trata de uma via que não possui cruzamentos em nível, facilitando o escoamento do trânsito com maior brevidade, reduzindo a emissão de poluentes na atmosfera a partir da redução dos congestionamentos de veículos parados ao longo da BR-316/Almirante Barroso”, explicou.

Wender também avalia que a nova via poderá trazer impactos positivos para o transporte coletivo, o acesso a universidades, centros comerciais e atividades turísticas. “A mobilidade urbana terá um ganho e um avanço considerável, seja para o transporte coletivo de passageiros, o acesso às universidades, ao centro comercial e com enorme potencial de fortalecimento do turismo, pois vai oportunizar o acesso a diversos pontos turísticos da região com o acesso mais facilitado”, afirmou.

Alternativa para as férias

Em nota, o Governo do Estado informou que a avenida Liberdade é uma nova alternativa de deslocamento para quem precisa sair de Belém, especialmente durante o período de férias de julho, quando há aumento no fluxo de veículos em direção a diferentes destinos do Estado.

Com 13 quilômetros de extensão e velocidade regulamentada de até 80 km/h, segundo o Governo do Estado, a via permite que o trajeto seja realizado em aproximadamente 12 minutos, oferecendo mais fluidez, segurança e agilidade aos motoristas. A nova rota contribui para reduzir a sobrecarga da BR-316, criando uma alternativa estratégica para a mobilidade da Região Metropolitana de Belém.

Ainda conforme o governo, a avenida Liberdade recebe monitoramento permanente, com acompanhamento das condições da pista, sinalização e segurança viária. Durante o mês de julho, a expectativa é de aumento no volume de veículos utilizando a via, e as equipes técnicas seguem preparadas para acompanhar o fluxo e garantir melhores condições de tráfego.

“A avenida Liberdade é um investimento estratégico do Governo do Estado para ampliar as alternativas de mobilidade da Região Metropolitana de Belém. A nova via oferece mais uma opção de deslocamento para a população, com segurança, fluidez e redução no tempo de viagem. Neste período de férias, quando tradicionalmente há aumento no movimento nas estradas, nossas equipes estarão atuando no monitoramento da via para garantir melhores condições aos usuários”, informou Adler Silveira, secretário de Estado de Infraestrutura e Logística.

Rotas alternativas em Marituba

Além da nova rodovia estadual, a Prefeitura de Marituba informou que já está executando ações para contribuir com a melhoria da mobilidade urbana durante o período de férias escolares e o aumento esperado do fluxo de veículos na BR-316.

Segundo a administração municipal, está em andamento a recuperação da malha viária em ruas que poderão servir como rotas alternativas à rodovia federal durante o mês de julho, tanto para quem segue no sentido saída de Belém quanto para quem se desloca em direção à capital.

De acordo com a prefeitura, os serviços de manutenção, recuperação e revitalização já estão sendo realizados para garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança aos usuários.

Entre as vias que poderão funcionar como alternativas à BR-316 estão a travessa 19 de Junho, rua Uriboca Velha, rua 21 de Abril, rua Cláudio Barbosa da Silva, rua Antônio Bezerra Falcão, rua Decouville, rua do Eucaliptal, estrada da Pirelli, rua I e rua Parque das Palmeiras, no sentido saída de Belém.

Já para quem segue em direção à capital, as opções incluem a avenida Boulevard das Águas, no conjunto Viver Melhor Marituba, rua do Fio, rua Assis Dória, passagem Vieira e avenida Manoel de Souza.

A prefeitura informou ainda que, durante as férias escolares, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (Setran) atuará de forma integrada com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e demais órgãos de segurança pública e viária, seguindo diretrizes operacionais voltadas ao ordenamento do trânsito e à melhoria da fluidez do tráfego em pontos estratégicos do município.

Usuários aprovam a nova rota

Quem já utiliza a avenida Liberdade aprova a nova alternativa de acesso à capital paraense. É o caso de Valter Costa da Silva, morador de Santarém, que frequentemente viaja a Belém para realizar tratamento médico. “O governo teve uma ótima ideia em abrir essa nova estrada aí. Estou vindo agora do centro, estava um caos. O engarrafamento estava horrível. Eu sou de Santarém e venho a Belém para tratamento médico. Agora só pego essa avenida aqui [Liberdade] para fazer os meus deslocamentos. É a melhor estratégia para entrar e sair da capital”, relatou.

Valter também elogiou as condições da via e recomendou que mais motoristas utilizem a avenida, especialmente durante o período de férias. “A estrada está muito boa. Para as férias de julho, eu recomendo que as pessoas comecem a fazer uso da avenida Liberdade, que é uma ótima alternativa para quem não quer enfrentar a BR-316”, disse.

Atenção redobrada nas viagens

Com o aumento esperado no número de viagens durante o mês de julho, a tendência é que a avenida Liberdade registre um fluxo mais intenso de veículos. O especialista acredita que muitos motoristas deverão optar pela nova rota em busca de deslocamentos mais rápidos.

“Em relação ao período de férias escolares, ressalta-se que a referida avenida deverá receber um fluxo mais intenso, pois a tendência da motivação do período é buscar relaxar, o que implica dizer, que as pessoas vão buscar um deslocamento mais rápido, com menor possibilidade de paradas ao longo do deslocamento”, observou.

Diante desse cenário, ele reforça a necessidade de atenção redobrada dos condutores, com respeito aos limites de velocidade, sinalização adequada das manobras, manutenção da distância de segurança entre veículos e revisão preventiva antes de iniciar a viagem.

Entre as orientações também estão o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes, a utilização correta dos dispositivos de retenção para crianças, a proibição do uso do celular ao volante e a recomendação de jamais dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas. “Mesmo nas férias, ‘no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas!’”, ressaltou.

Para o especialista, os investimentos realizados na construção da avenida Liberdade tendem a trazer retornos importantes para a sociedade, contribuindo para a redução de sinistros de trânsito, dos gastos com atendimentos de emergência e dos impactos ambientais causados pelos congestionamentos. Ele também acredita que a via poderá estimular novos empreendimentos, gerar emprego e renda e melhorar a qualidade de vida da população por meio da redução do tempo gasto nos deslocamentos diários.

Wender ressalta, no entanto, que o sucesso da nova rota dependerá da utilização responsável por parte dos condutores e da presença constante dos órgãos de fiscalização e segurança para garantir o monitoramento e o suporte necessários aos usuários da via.