VÍDEO: Imagens 'aleatórias' no bairro da Marambaia viralizam nas redes sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais desde 2023 voltou a viralizar essa semana e está dando o que falar entre os internautas. As imagens, gravadas no bairro da Marambaia, em Belém, mostram uma série de cenas inusitadas e aleatórias que retratam o cotidiano da região de forma bem humorada.

O vídeo, publicado inicialmente no TikTok pela conta @hellcapitu, com a legenda "mais um dia comum no meu país Marambaia", começa mostrando um menino sentado dentro de um canal enquanto suas amigas filmam a cena. As narradoras chegam a brincar de jogar "psica" para que ele caia e que ele vai pegar "curuba" se cair na água do esgoto.

Mas a cena que realmente rouba a atenção é a do final do vídeo, quando um cachorro aparece passeando de mãos dadas com a dona, utilizando apenas duas patas. A menina que filma a cena não consegue conter a risada: "Meu Deus, eu amo a Marambaia!", diz.

As imagens, que já haviam viralizado no ano passado, voltaram à tona essa semana após serem republicadas por uma conta no X, antigo Twitter, com a legenda: "São muitas informações para um só vídeo".

