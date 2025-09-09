VI Show de Talentos Solidários reúne grandes nomes da música paraense em prol de projetos sociais

O tradicional Show de Talentos Solidários, promovido pelo Grupo Amigas Solidárias, chega à sua 6ªedição no próximo dia 30 de setembro, às 20h, no Teatro da Paz. O evento beneficente reunirá artistas consagrados da cena musical paraense, que doam seu talento em prol de causas sociais. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Ticket Fácil. Os valores são de R$50,00 a R$ 120,00.

Com um espetáculo que promete emocionar o público, o show terá apresentações de Ana Unger, Tiago Costa, Banda Vinil Club, Betinho Souza, Carlos Santos, Fábio Reis, Flávia Anjos, Gilberto Nunes, Markinho Duran, Pedrinho Cavalero, entre outros nomes, com um repertório eclético que mistura ritmos e gerações. Além das performances musicais, o evento contará com momentos especiais de dança, integrando diferentes expressões artísticas no palco.

De acordo com a presidente do grupo, Ana Paula Teixeira, toda a renda arrecadada será destinada aos projetos sociais do Amigas Solidárias, com destaque para o apoio contínuo à Missão Belém, organização que acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade.

“É um grandioso espetáculo beneficente que celebra a música como linguagem universal de emoção, beleza e solidariedade. Mais do que uma apresentação, é um encontro de vozes e estilos em torno de uma causa comum: transformar vidas por meio da arte”, destaca Ana Paula.

Fundado em 2013, o Grupo Amigas Solidárias começou promovendo bingos e bazares para arrecadar recursos destinados a projetos sociais. Em pouco tempo, o Show de Talentos tornou-se uma das principais ações do grupo, com edições iniciais realizadas no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas.

Com o crescimento do público e da visibilidade, o evento passou a ser realizado no Teatro da Paz a partir de 2023, atraindo artistas profissionais e ampliando o alcance das ações beneficentes.

“Antes, os participantes eram pessoas que cantavam por hobby. A mudança para o Teatro da Paz trouxe uma nova dimensão ao evento, com a participação de cantores e bailarinos profissionais”, explica Ana Paula.

Em uma conquista recente, o grupo formalizou a criação da sua própria Associação, o que permitirá a captação de recursos públicos e a ampliação do impacto social de suas ações. Ao longo de seus 13 anos de história, o Amigas Solidárias já viabilizou a construção e reforma de espaços como creches, escolas de música e abrigos, além de oferecer apoio constante ao Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo.

Com 32 integrantes fixas e dezenas de voluntárias, o grupo se destaca como uma rede de mulheres engajadas na transformação social por meio da solidariedade.

“O VI Show de Talentos é também uma oportunidade para empresas e instituições que desejam associar suas marcas a uma iniciativa de alto impacto social e cultural”, finaliza a presidente.

Data: 30/09/2025

Hora: 20h

️ Local: Theatro da Paz

️Ingressos já disponíveis com MEIA SOLIDÁRIA

Plateia/Varanda/Frisas: R$ 120,00 (p/p) integrantes do Grupo Amigas Solidárias.

Camarotes 1ª e 2ª ordem: R$ 100,00

Galeria: R$ 80,00

Paraíso: R$ 50,00 bilheteria do Theatro da Paz ou pelo site e app Ticket Fácil Ticket Fácil - Reserva