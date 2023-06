'Vergonha e tristeza', relata jovem ao registrar Praça da República tomada por lixo

Quem optou em passar o fim da tarde deste domingo (25) na Praça da República, em Belém, se deparou com uma grande quantidade de lixo espalhados em determinadas partes do local. Um vídeo enviado à redação integrada de O Liberal revelou o trabalho de agentes de serviços em limpar o espaço tomado por sacos plásticos e garrafas plásticas e de bebidas alcoólicas.

VEJA MAIS

A estudante do curso de Engenharia Florestal Juliana Rodrigues Alves, 21 anos, fez o registro da Praça da República, mais precisamente do lado próximo da avenida Assis de Vasconcelos, e disse que, ao ver os resíduos sólidos, sentiu um misto de “vergonha e tristeza”. “Belém vai ser a sede da COP (Conferência do Clima das Nações Unidas, que será realizada na capital paraense em 2025). Olha o tanto de lixo que deixaram na Praça da República. Os rapazes (agentes de serviços urbanos) estão limpando e a praça segue imunda”, relata a denunciante no vídeo.

Mais de perto, ela mostra os lixos na grama e a limpeza sendo feita pelos agentes. Em conversa com a reportagem, a cinegrafista amadora dá mais detalhes do que viu. “Muita latinha. Canudinho de plástico. Copos de bebida. São pessoas que vão frequentar a praça para fazer algazarra e só para beber. Falta mais fiscalização por parte da Prefeitura, colocar lixeiras adequadas na praça que suportem o lixo e multar quem comete esse tipo de crime ambiental, além de conscientizar a população”, pede Juliana.

O Grupo Liberal solicitou mais detalhes sobre o trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda retorno.