Vereador quer incluir academias entre atividades essenciais na pandemia

Um projeto de lei protocolado na Câmara Municipal de Belém pelo vereador Renan Normando (Podemos) quer incluir as academia entre as atividades essenciais durante a pandemia.



Apresentado antes do lockdown decretado neste sábado (13), a iniciativa visa instituir as práticas de exercício físico, ao ar livre e em academias, como legais durante o cumprimento das medidas de isolamento social estabelecidas no município.



Segundo o autor do projeto, a pandemia prejudicou a saúde física e mental de muitas pessoas que possuem o hábito de se exercitar regularmente. Ele aguarda apreciação do projeto, mas afirma que foi elogiado por alguns colegas do parlamento municipal pela ideia.



"Muitas pessoas estão com problemas mentais nesse período, como depressão e ansiedade. É também uma questão econômica, pois os empresários e funcionários precisam desta renda mensal para viver", avalia o vereador, que atua como 3º secretário na mesa diretora da Câmara.



Normando estava frequentando a academia regularmente durante a pandemia e conta que, pelo menos no estabelecimento onde ele pratica musculação, os protocolos de segurança estavam sendo respeitados.



"Mas nós sabemos que infelizmente há academias que não seguem o protocolo, por isso acho que deve haver uma fiscalização mais firme. Precisamos [que as academias funcionem no regime] de horários alternados, número limitado de clientes, higienização dos equipamentos", diz ele, que optou por exercícios funcionais em casa por conta das medidas mais restritivas da última semana.



O projeto do vereador inclui ainda artes marciais, natação, hidroginástica, estúdio de pilates e fisioterapias.

Outro motivo para o projeto, segundo ele: o hormônio Irisina, cujo estudo conduzido na Universidade Estadual Paulista (Unesp) sugere que quando ele é liberado pelos músculos durante a atividade física, pode ter efeito terapêutico em casos de Covid-19.

No dia 9 de março, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou um decreto que proibiu o funcionamento das academias por sete dias no Pará.