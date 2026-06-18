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Verão amazônico: no calor de Belém, sorvete vira aliado para enfrentar as altas temperaturas

Nos dias de calor intenso, essas opções se tornam uma escolha frequente para quem busca se refrescar

O Liberal
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Estação das Docas é um dos pontos de encontro para o tradicional sorvete (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Com a chegada do verão amazônico e a elevação das temperaturas em Belém, sorvetes, picolés e outras sobremesas geladas ganham ainda mais espaço na rotina dos moradores. Nos dias de calor intenso, essas opções se tornam uma escolha frequente para quem busca se refrescar em pontos movimentados da cidade, como a Estação das Docas, que há variedades de sorveterias — e com sabores regionais, que são atrativos. 

Na manhã desta terça-feira (17), com os termômetros marcando 31°C em Belém e a sensação de calor intenso pelas ruas da cidade, a fisioterapeuta Gabrielli Sousa, de 23 anos, aproveitou uma pausa na rotina, em meio ao trabalho, para se refrescar com um sorvete de tapioca em uma sorveteria no centro da cidade. Moradora da capital paraense, ela conta que, nesta época do ano, as opções geladas ganham ajudam a amenizar o calor.

“A gente passou por um período de muita chuva à tarde, e agora o sol veio com tudo. E nada melhor do que um sorvete. Hoje, por exemplo, viemos fazer um atendimento externo e aproveitamos para tomar um sorvete porque está muito calor. Mas eu costumo consumir mais nesse período”, comenta a jovem.

Para Gabrielli, os sabores inspirados em ingredientes regionais, como tapioca, açaí e cupuaçu, tornam a experiência ainda mais atrativa durante o verão amazônico. “A gente já tem o hábito de tomar açaí normalmente e, com os sabores regionais, acho que dá ainda mais vontade, além de ajudar a amenizar esse calor”, pontua Gabrielli. 

image Fisioterapeuta destaca a vantagem do sorvete frente ao calor (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

 

 

Rotina conhecida

oradora de Manaus e em Belém a passeio, a aposentada Valdeiza Barros, de 63 anos, afirma que já está acostumada à realidade do verão amazônico e que, durante os períodos de calor mais intenso, costuma buscar alternativas para se refrescar e manter a hidratação ao longo do dia. “Essa é uma época de muito calor. Sorvete é sempre bom, sempre bem-vindo. Principalmente os sabores regionais, como o cupuaçu, que a gente aprecia muito e acha muito gostoso. Sempre que venho aqui, escolho cupuaçu ou bacuri. São sabores que eu gosto bastante. Nessa época do ano, dá ainda mais vontade de tomar”, comenta ela.

Sorvete

Além do sorvete, ela comenta que reforça a hidratação de diversas formas. “Para se hidratar, o principal é beber água. Água de coco também é uma ótima opção. Nessa época, os cuidados precisam ser redobrados, porque o calor fica mais intenso. Manter a hidratação ajuda a enfrentar melhor as altas temperaturas e a se sentir mais disposto ao longo do dia. O importante é estar sempre hidratado”, relata.

Natural de Belém, mas residente em Manaus há mais de 30 anos, Andréia Oliveira, de 55 anos, aproveitou a passagem pela capital paraense para saborear um sorvete. “Estou acostumada com esse calor, porque moro em Manaus há mais de 30 anos e lá não é muito diferente daqui. Nessa época, o sorvete ajuda bastante a refrescar. Além disso, dá aquela vontade de comer um doce, e os sabores regionais, principalmente o de bacuri, são os meus preferidos”, conta.

Recomendações

Segundo a nutricionista Samara Queiroz, de Belém, embora sorvetes, picolés e outras sobremesas possam contribuir para o conforto e a refrescância, é fundamental ter cautela com o modo de preparo e o consumo desses produtos. “As frutas congeladas, os picolés e os sorvetes, principalmente quando a gente fala de frutas que são aqui da nossa cultura, como por exemplo o taperebá, o bacuri, ou cupuaçu, até mesmo o açaí, são excelentes opções que podem sim ajudar nesse verão amazônico, então o ideal é a gente optar por esses frutos quando no preparo ali de cremes, cremes 100% artesanais com baixo teor de açúcar”, relata. 

Samara comenta ainda que é necessário ter atenção ao consumo de alimentos industrializados. Segundo ela, alguns picolés e ingredientes utilizados na produção de sorvetes são ultraprocessados e, quando consumidos em excesso, podem dificultar a manutenção do peso corporal e até contribuir para o ganho de peso devido ao alto teor de açúcar, gorduras e aditivos presentes nesses produtos.

“O ideal é optar por frutas ou até mesmo água de coco como ingredientes, para que a pessoa consiga consumir nutrientes adequados e não ingira tantas gorduras e carboidratos como os encontrados em sorvetes e outras sobremesas geladas industrializadas. E, claro, embora esses itens possam auxiliar na hidratação, nada substitui a água. Ainda assim, é necessário manter uma boa hidratação, com a ingestão adequada de água ao longo do dia”, explica a especialista.

Opções mais naturais

A nutricionista orienta que sorvetes, picolés e outras sobremesas geladas podem fazer parte da alimentação, desde que consumidos de forma equilibrada. Ela recomenda priorizar opções mais naturais e com menor teor de açúcar, evitando produtos industrializados, que geralmente apresentam maiores quantidades de açúcar e gordura saturada.

“Isso pode vir a comprometer a saúde ao longo do tempo e até gerar riscos. É possível, sim, aproveitar as sobremesas geladas de forma equilibrada, mantendo a sensação de refrescância e também o prazer na alimentação. E, claro, tudo na quantidade certa. Mesmo quando se trata de um alimento saudável, é preciso ter cautela com a quantidade e sempre manter uma boa hidratação, porque a ingestão de água é fundamental para o nosso organismo”, detalha Samara.

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