Verão 2023 tem extensa programação em Belém, ilhas e distritos; confira

Julho chegou e com ele o verão tão esperado pelos paraenses. Com as férias escolares, destinos como Icoaraci, Mosqueiro, Cotijuba, Combu e Salinópolis são bastante procurados pelas pessoas que buscam lazer e entretenimento. A Prefeitura de Belém, por meio de várias secretarias, divulgou uma lista extensa de opções para os cidadãos curtirem o Verão 2003, repleto de atrações para todos os gostos e idades. Confira:

Corrida do Sol

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), oferecerá dezenas de atividades nos Distritos de Mosqueiro, Outeiro, Icoaraci e Cotijuba, em cooperação com as respectivas Agências Distritais.

A programação já será intensa neste domingo, 2, com a Corrida do Sol 2023, na ilha de Mosqueiro, a partir das 6h. Largada e chegada na praia do Chapéu Virado. A corrida tem trajeto de 10 km e é um dos mais tradicionais eventos do Verão municipal. Inscrições já esgotadas. Este ano a corrida é realizada pela Chip Belém, Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Sejel, TV Cultura e Governo do Estado.

Brinca Belém

Na quinta-feira, 06, a equipe da Sejel comemora o aniversário de Mosqueiro com atividade especial do Brinca Belém para as crianças da ilha na Baía do Sol. Nas semanas seguintes haverá atividades todos os dias e para todos os gostos na arena da Sejel, na praia do Farol: aulas de ginástica, dança de ritmos, hidroginástica, aula de funcional, campeonato de futebol de areia e vôlei de praia.

Copa Brasil de Águas abertas

Nos dias 8 e 9, tem a Copa Brasil de Águas Abertas - Troféu Ana Marcelinha, parceria com a Federação Paraense de Desportos Aquáticos e a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). Pela primeira vez, essa competição, nacional, será disputada no Pará, com apoio da CBDA.

“Gaymada”, rugby e pedal

A programação será aberta para a diversidade com a disputa da “gaymada”, reunindo times da comunidade LGBTQIAP+, na arena da praia do Farol, no dia 14. No dia 15, devido ao grande sucesso de 2022, as equipes de rugby voltam para as areias de Mosqueiro. Outra atividade é o Pedal de Verão, no dia 16, que tem saída de Belém e chegada em Mosqueiro.

Banho com acessibilidade

Uma das atividades mais solidárias de Mosqueiro – o Banho Acessível – também retorna no dia 21 de julho, das 9h às 14h, na praia do Farol. Pessoas com deficiência (PCD) e idosos poderão aproveitar a água da praia do Farol com cadeiras anfíbias adaptadas e a equipe preparada da Sejel com toda a segurança.

Outras atividades esportivas

Nesse 2023, novas modalidades se iniciam na Arena da Sejel, com futevôlei e a febre esportiva beach tênis (tênis de praia). Outra novidade será o Circuito de Natação, no dia 8, na praia do Farol (atrás da arena da Sejel). O encerramento na ilha de Mosqueiro culmina com a Parada LGBTQIAP+, no dia 30 de julho.

Portal da Amazônia e Cotjuba

A Sejel realizará também atividades para quem ficará na cidade: no Portal da Amazônia, com o Brinca Belém, nos dias 12 e 19 de julho; e na ilha de Cotijuba, com as atividades para crianças, brincadeiras, pinturas e brinquedos, no dia 14 de julho.

Serviços onde o cidadão está

A Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), em parceria com a SETRANSBEL, vai realizar em quatro escolas de Mosqueiro os serviços de Meia-passagem; Passe sênior; Passe especial; e Credencial de estacionamento. Será sempre das 9h às 13h, nas escolas Abel Martins (8); Remígio Fernandez (15): Lauro Chaves (22) e Naroja Neto (29).

A Semob também vai atuar na fiscalização, orientação e garantiu também ônibus extras para Mosqueiro (confira os horários e os ônibus extras aqui: https://agenciabelem.com.br/Noticia/235137/).

Icoaraci

Na Vila Sorriso, por meio da Agência Distrital de Icoaraci (Adic), com apoio da Fundação Cultural do Estado do Pará, a Prefeitura promoverá programações culturais às quintas, sextas e sábados de todo o mês de julho, com palcos montados na Concha Acústica e estacionamento da Orla de Icoaraci, com diversos shows musicais.

A praia do Cruzeiro também será palco de festivais musicais durante o dia e realizará, também, o tradicional concurso Garoto e Garota Verão.

Confira a programação completa:

Mosqueiro

- 2/07, domingo: Corrida do Sol

- 6/07, quinta: Brinca Belém, festejando o aniversário de Mosqueiro

- Diariamente, na arena da Sejel na praia do Farol, aulas de ginástica, dança de ritmos, hidroginástica, aula de funcional, campeonato de futebol de areia e vôlei de praia

- 8 e 9/07: Copa Brasil de Águas abertas

- 14/07, arena do Farol: "Gaymada”

- 15/07: Rugby

- 16/07: Pedal de Verão (Belém-Mosqueiro, horário, pela manhã, a ser confirmado)

- 21/07: Banho Acessível (9h às 14h, no Farol, com cadeiras anfíbias para deficientes)

- Futevôlei e beach tênis

- 8/07 - Circuito de Natação (na praia do Farol, atrás da arena da Sejel)

- 30/07: Parada LGBTQIAP+

Serviços

Em quatro escolas de Mosqueiro, serviços como Meia-Passagem e emissão de Passe Sênior.

Portal da Amazônia e Cotijuba

- 12 e 19/07: Brinca Belém (no Portal da Amazônia)

- 14/07: Atividades para crianças, brincadeiras, pinturas e brinquedos (Cotijuba)

Outeiro e Icoaraci

- Programações culturais e atrações musicais: quintas, sextas e sábados de todo o mês de julho, na Concha Acústica e estacionamento da Orla de Icoaraci

- 30/07: na praia do Cruzeiro, o tradicional concurso Garoto e Garota Verão.

