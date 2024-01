Vendaval em Belém: Moradores lamentam prejuízos no conjunto Pedro Teixeira

Após a forte chuva com vendaval que atingiu alguns bairros de Belém na tarde de terça-feira (16), moradores lamentam e contabilizam vários prejuízos em suas residências. Os bairros mais atingidos foram Coqueiro, Tapanã, Pratinha e Parque Verde, conforme informado pela Defesa Civil Municipal.

Por volta das 9h30 desta quarta-feira (17), moradores do conjunto Pedro Teixeira, no bairro do Coqueiro, recebiam assistência da Defesa Civil. Ainda na noite da terça-feira, levantamento preliminar da Defesa Civil Municipal apontava aproximadamente 50 casas destelhadas no conjunto. Entretanto, na manhã desta quarta, a associação de moradores afirmou que esse número já chegava em 50 e que a chuva e a ventania também derrubaram 7 árvores.

A Fundação Papa João XXIII (Funpapa) também esteve no conjunto Pedro Teixeira, para, junto com a Defesa Civil, fazer o levantamento e inscrever as famílias atingidas nos benefícios municipais.

VEJA MAIS

Renato Fabiano Filho mora na rua 2 do Conjunto Pedro Teixeira 1, e teve a casa atingida pela ventania de terça-feira (16). Ele reside no local há mais de 40 anos e disse que a ventania ocorreu por volta das 15 horas. “Eu não estava em casa, estava no trabalho. Meu pai tinha saído para a novena. Quando ele chegou já foi esse transtorno”, contou.

Vendaval deixa prejuízos no conjunto Predo Teixeira Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal

Ele disse que a casa dele também alagou. “O estrago foi grande: com a força do vento, levantou as telhas, que são pregadas no parafuso; estragou móveis”, afirmou. Renato ficou sabendo da ventania pelo grupo de WhatsApp dos moradores do conjunto e do qual faz parte. E, pelo grupo, as pessoas começaram a se mobilizar para ajudar os moradores cujas casas foram atingidas. Ao chegar do trabalho, ele foi ajudar o pai, com quem mora.

A ventania derrubou árvores no conjunto Pedro Teixeira, em Belém (Thiago Gomes/O Liberal)

Jovita do Socorro Torres Neves, de 62 anos, disse que a ventania quebrou todas as telhas. “Entre 14h30 e 15 horas deu uma ventania aqui que quebrou todas as telhas. Lá pra trás quebrou”, disse. Um grupo de moradores do conjunto a ajudou, colocando telhas usadas, pois temiam que chovesse novamente. “Colocaram essas telhas para eu ficar mais tranquila um pouco. Eu não tenho condições de comprar material. Eu não sou aposentada ainda. Ainda estou andando atrás do auxílio-doença. Tenho oito hérnias de disco”, contou.

fotos-destelhamento (Imagem: Maiza Santos / O Liberal) (Imagem: Maiza Santos / O Liberal) (Imagem: Maiza Santos / O Liberal) (Imagem: Maiza Santos / O Liberal) (Imagem: Maiza Santos / O Liberal)

Marseille Júlia da Silva Matos, que é enfermeira, relata que precisou tirar dinheiro do próprio bolso para recolocar as telhas que foram destruídas na casa onde mora. Segundo ela, o medo de outro temporal e de mais perdas materiais foi o que a fez agir às pressas para tentar amenizar os danos na residência.

“A minha casa ficou toda deteriorada. Perdi material básico, roupa, minha mesa que quebrou, telhas. Graças a Deus que a minha família que estava aqui presente no momento, todos ficaram bem. Mas os materiais de telha, a madeira, ‘ripão’, tudo voou. As telhas dos vizinhos vieram e quebraram as duas áreas. Essa área que está totalmente deteriorada, que não presta mais para nada. Aqui vou ter que tirar tudo e refazer. E a área que é da parte da minha cozinha, algumas telhas eu estou conseguindo refazer. Mas também tive prejuízo, pois essa telha que comprei é mais uma prevenção para a chuva que vai vir daqui a pouco. Eu vou ter que refazer todo o telhado também”, explicou Marseille.

Como ajudar os moradores

Maurício Carlos (Imagem: Thiago Gomes / O Liberal)

A associação de moradores do Conjunto Pedro Teixeira está arrecadando materiais de construção e telhas para ajudar as mais de 50 famílias que tiveram as casas atingidas pelo vendaval. Maurício Carlos Melo, um dos membros da iniciativa, pede que a população sensibilizada ajude as famílias que não podem arcar com os prejuízos de maneira imediata.

“A gente está solicitando encarecidamente ajuda das pessoas que puderem nos ajudar, principalmente, com telhas. Foram em torno de 50 casas que tiveram suas telhas arrancadas, algumas perderam o telhado por completo. A gente precisa urgente da colaboração de todos. O prejuízo causado aqui aos moradores do Pedro Teixeira foi muito grande. Inclusive as pessoas estão em situações de necessidade. A gente está no período de chuva e a ventania de ontem foi algo surreal”, diz o morador.

Para ajudar com materiais de construção, telhas ou outros itens basta entrar em contato com o número de Whatsapp: (91) 98577-7244 (Isabel).