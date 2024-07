Veja se Belém está entre as 20 melhores e 20 piores cidades em qualidade de vida

Diversos estudos e pesquisas buscam quantificar a qualidade de vida em diferentes regiões do mundo, utilizando índices como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado pela ONU. O IDH avalia itens como alfabetização, expectativa de vida e renda per capita para determinar o desenvolvimento humano.

Outra métrica relevante é o Índice de Progresso Social (IPS), desenvolvido pelo Prof. Michael Porter da Harvard Business School. Lançado para auxiliar governos, empresas e sociedade civil na formulação e avaliação de políticas públicas, o IPS difere ao medir o progresso social com base em indicadores sociais e ambientais, em vez de econômicos.

Desde sua criação em 2014, o IPS mostrou que o Brasil caiu significativamente no ranking global, passando do 46º lugar para o 67º em 2024. Essa queda indica um aumento nas disparidades sociais e econômicas no país ao longo da última década.

No ranking das 20 cidades com melhor IPS, 13 ficam no estado de São Paulo.

1) Gavião Peixoto (SP). Pontuação: 74,49

A campeã do ranking é a cidade Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. O município é próximo a Ribeirão Preto e Rio Claro, foi fundado em 1995 e tem menos de 5.000 habitantes.

2) Brasília (DF) - 71,25

3) São Carlos (SP) - 70,96

4) Goiânia (GO) - 70,49

5) Nuporanga (SP) - 70,47

6) Indaiatuba (SP) - 70,47

7) Gabriel Monteiro (SP) - 70,42

8) Águas de São Pedro (SP) - 70,37

9) Jaguariúna (SP) - 70,29

10) Araraquara (SP) - 70,22

11) Presidente Lucena (RS) - 70,14

12) Luzerna (SC) - 70,09

13) Pompeia (SP) - 70,06

14) São Caetano do Sul (SP) - 70,02

15) Maringá (PR) - 69,96

16) Piracicaba (SP) - 69,95

17) Nova Lima (MG) - 69,89

18) Campinas (SP) - 69,88

19) Caxambu (MG) - 69,69

20) Vinhedo (SP) - 69,65

As cidades com pior índice se concentram no Norte do Brasil, em especial no estado do Pará.

1) Uiramutã, RR. Pontuação: 37,63

O município com pior índice é Uiramutã, em Roraima. Com uma população de cerca de 14 mil habitantes, fica na região mais ao Norte do Brasil, fazendo fronteira com a Guiana.

2) Alto Alegre (RR) - 38,38

3) Trairão (PA) - 38,69

4) Bannach (PA) - 38,89

5) Jacareacanga (PA) - 38,92

6) Cumaru do Norte (PA) - 40,64

7) Pacajá (PA) - 40,70

8) Uruará (PA) - 41,26

9) Portel (PA) - 42,23

10) Bonfim (RR) - 42,27

11) Anapu (PA) - 42,30

12) Oiapoque (AP) - 42,46

13) Pauini (AM) - 42,63

14) Nova Nazaré (MT) - 42,78

15) São Félix de Balsas (MA) - 43,05

16) Feijó (AC) - 43,11

17) Amajari (RR) - 43,38

18) Pracuúba (AP) - 43,50

19) Gaúcha do Norte (MT) - 43,53

20) Santa Rosa do Purus (AC) - 43,78