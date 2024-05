Belém está fora do ranking das cidades mais perigosas do mundo; lista tem 7 capitais brasileiras

O Brasil tem três capitais brasileiras entre as 10 cidades mais perigosas do mundo de acordo com a Numbeo, a maior base de dados colaborativa sobre cidades e países do mundo. No entanto, a capital paraense está fora da lista elaborada pela plataforma. Isto é, Belém não foi considerado um município temerário para morar.

Segundo o ranking de criminalidade internacional elaborado pela plataforma Numbeo, as capitais mais inseguras do mundo são: Caracas, na Venezuela (1º lugar), Pretoria, na África do Sul (2º lugar), e Durban, também na África do Sul (3º lugar).

O levantamento completo tem 50 cidades do mundo todo, consideradas as mais arriscadas. Desse total, oito são cidades brasileiras, o que faz com que o Brasil seja o segundo país com mais cidades entre as 50 mais perigosas do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 12.

No Brasil, o Rio de Janeiro surge em 7º lugar na lista global, contudo é a primeira capital brasileira a aparecer no levantamento da plataforma. Após o Rio de Janeiro, aparecem os seguintes municípios brasileiros: Fortaleza (9º) e Salvador (10º).

Na lista completa, aparecem também, entre as cidades brasileiras, Recife (13º lugar), Porto Alegre (23º lugar), São Paulo (25º lugar), Campinas (38º lugar) e Belo Horizonte (47º lugar).

A Numbeo se apresenta no site que mantém na internet, como um banco de dados global colaborativo que acumula e analisa informações relatadas pelos usuários incluindo preços, estatísticas relacionadas à qualidade de vida, indicadores de habitação, taxas de criminalidade e qualidade de saúde, entre outros números.

Ranking, na ordem, das 13 cidades mais perigosas do mundo, conforme a Numbeo:

1º lugar – Caracas, Venezuela

2º lugar – Pretoria, África do Sul

3º lugar – Durban, África do Sul

4º lugar –Johannesburg, África do Sul

5º lugar – Port Moresby, Papua Nova Guiné

6º lugar – San Pedro Sula, Honduras

7º lugar – Rio de Janeiro, Brasil

8º lugar – Port Elizabeth, África do Sul

9º lugar – Fortaleza, Brasil

10º lugar – Salvador, Brasil

11º lugar, Memphis, TN, Estados Unidos

12º Porto da Espanha, Trinidade e Tobago

13º lugar, Recife, Brasil

*Fonte: Plataforma Numbeo.