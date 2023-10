Veja os nomes dos Conselheiros Tutelares eleitos em Belém

Os nomes a ocupar os cargos de Conselheiros Tutelares foram divulgados, na noite deste domingo (1º), após eleições regionais e no Brasil. No Pará, a eleição ocorreu em 130 municípios, sendo a maior parte em Belém, no comando de oito conselhos tutelares, cada um em uma região administrativa do município. Cada distrito elege cinco conselheiros, o que totaliza 40 cargos.

Confira a lista dos eleitos:

Conselho Dabel

No Conselho Dabel, os cinco eleitos foram:

Ramon Reis com 895 votos;

Soraia Souza com 892;

Breno Cesar com 641;

Edval Silva 519 votos;

Kelle Castro 506 votos;

Professor Adriano com 506 votos.



Os dois últimos estão empatado. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente vai decidir, a partir desta segunda (02), o critério desempate.

Conselho Daben

No Conselho Daben os vencedores foram:



Poliana Lima com 1464;

Leide Menezes com 1072;

Darlene Campelo com 861;

Valdeci com 622;

Jeferson Araújo com 599 votos.

Conselho Daent

Os que vão representar o Daent são:



Dayvison Gemaque com 1212;

Eliane Sousa com 1051;

Nazaré Portal com 698;

Luciana Rodrigues com 674

Marqueinho Coselheiro com 616 votos.

Conselho Dagua

Os conselheiros do Conselho Dagua são:

Wall Marques com 1463 votos;

Eduardo com 1413;

Silvio Sarmanho com 1356;

Benilson Silva com 1338;

Davo Cardoso com 1333 votos.

Conselho Daica

No conselho Daica os eleitos são:



Fabiane da Silva com 1575 votos;

Jonathan Nascimento 1163;

Rosimneri Ferreira com 952;

Sergio Cruz com 748;

Jeferson Cardoso, 684 votos.

Conselho Damos

No Damos, os eleitos são:

Gabriela Moraes com 710 votos;

Adenison Santos com 652;

Kleidson Vaz com 471;

Lilian Saldanha com 404;

Waleria Campos com 388 votos.

Conselho Daout

O conselho Daout será composto por:



Tania Tavares com 761 votos;

Glenda Amaral com 596;

Gisele Palheta com 558;

Rafael Torres com 518;

Dnize Amorim com 457 votos.

Conselho Dasac

Já o conselho Dasac será comamandado por:

Michelle Pantoja que venceu com 1254 votos;

Gleidson Silva com 1152;

Professor Anderson com 1009;

Klener Marques 951;

Gabriel Sampaio com 916 votos.





O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdac), Müller Maia Vieira, fez um balanço das eleições e determinou como positivo. “Primamos pela organização e a transparência de todo o processo, triplicamos o número de sessões eleitorais, garantimos a segurança e a lisura de todo o processo, para que ele fosse o mais democrático possível”, destaca.

O processo de apuração foi feito por distritos. Os boletins das urnas foram conduzidos e apurados na escola Benvinda de França Messias, em São Brás, sob a supervisão dos candidatos e dos órgãos de fiscalização.

Com relação a problemas, o presidente do Comdac disse que ocorreram alguns pontuais causados por algumas falhas na divulgação das informações, especialmente dos locais de votação, mas que não influenciaram no sucesso do pleito.

Em escola no bairro do Marco, longas filas desmotivaram os eleitores. Como o ato não é obrigatório, algumas pessoas optaram por não enfrentar o desafio de aguardar a vez de votar. Sobre irregularidades, oficialmente, não chegou nenhuma denúncia formal para a análise da comissão especial eleitoral. "Mas caso haja, elas serão apuradas rigorosamente", afirmou Müller Maia Vieira.

O que são os conselheiros tutelares?

Os conselheiros tutelares são profissionais responsáveis pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes, em especial os que enfrentam algum tipo de vulnerabilidade ou violação.