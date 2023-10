Novos conselheiros tutelares são escolhidos neste domingo; veja como está a eleição em Belém

Ainda neste domingo (1º), serão escolhidos os novos conselheiros tutelares do Pará, profissionais responsáveis pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes, em especial os que enfrentam algum tipo de vulnerabilidade ou violação. As votações, que seguem até as 17h, ocorrem em 130 municípios.

Apenas em Belém são 257 candidatos para 40 vagas. A reportagem entrou em contato com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdac), que organiza o pleito na capital, mas ainda não recebeu resposta sobre quantas pessoas devem votar em Belém ao longo do dia e se houve algum problema pela manhã.

Em Ananindeua, 132 candidatos disputam 20 vagas, e são esperados cerca de 20 mil eleitores até o final deste domingo. Por meio de nota, a administração municipal informou que foram acionados os agentes da Guarda Municipal de Segurança, da Secretaria de Transporte e Trânsito (Semutran), a Polícia Militar e os bombeiros para dar apoio durante a eleição e que, até o momento, não houve nenhuma ocorrência.

Já em Santarém, são apenas 15 vagas na disputa, para 53 candidatos que concorrem. O trânsito na cidade e as medidas de segurança continuaram na normalidade, sem intercorrências durante a manhã.

O Grupo Liberal também apurou com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) que 81 municípios paraenses optaram por utilizar urnas eletrônicas nesta votação, e o órgão cedeu um total de 1.504 equipamentos. Outros 46 municípios escolheram usar as urnas de lona, e o Tribunal cedeu um total de 631 itens. Para contingência, foram disponibilizadas 261 urnas e, até a manhã deste domingo, nenhuma precisou ser substituída.

Importância

Embora não seja obrigatório votar para conselheiros tutelares, diferente do pleito tradicional, muitas pessoas escolhem sair de casa por saberem da importância dos Conselhos. A autônoma Domingas Corrêa, de 65 anos, compareceu à escola Alzira Pernambuco, no bairro Marco, para exercer seu papel de cidadã.

“A gente precisa do Conselho Tutelar, eu nunca tinha votado, mas agora sei o que significa esse órgão para os adolescentes e crianças de risco, por isso decidi vir. Não é obrigatório, mas decidi votar”, comentou. Segundo ela, todo o processo foi tranquilo.

Já a dentista Janete Yamada, de 53 anos, que votou na mesma escola, enfrentou atraso e filas grandes, mas não abriu mão de votar. “Demorou bastante por conta da divisão de letras, eles colocaram em ordem alfabética, mas deu uma ligeira confusão porque não dividiram exatamente de acordo com o número de pessoas. Uma sala não tinha ninguém e na outra tinha muita gente. Cheguei 9h30”, lembrou, por volta de 11h, quando estava deixando o local de votação. “A gente tem que fazer a nossa parte para proteger crianças e adolescentes”, completou.

Todos os cidadãos estão aptos ao voto, desde que tenham 16 anos ou mais e apresentem o título de eleitor e um documento de identificação oficial com foto. Os locais de votação não são necessariamente os mesmos das eleições comuns.