O Liberal chevron right Belém chevron right

Veja dicas para manter a pele saudável durante o inverno amazônico

Apesar da chuva, o calor intenso e a radiação solar não diminuem, exigindo cuidados redobrados com a pele

Laura Serejo
fonte

Durante o inverno amazônico, a combinação de calor, suor e exposição constante à água da chuva pode agravar problemas de pele (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Com a chegada de dezembro, Belém já está vivendo períodos de chuvas mais frequentes com características de inverno amazônico, uma estação marcada pela umidade elevada. Porém, apesar da chuva, o calor intenso e a radiação solar não diminuem, exigindo cuidados redobrados com a pele. A dermatologista Caroline Palheta, de Belém, destaca que a principal recomendação é não deixar de proteger a pele, mesmo nos dias nublados e dias chuvosos.

"A chuva pode até esfriar o ambiente, mas a radiação UV continua agindo, atravessando as nuvens e causando danos. O protetor solar deve ser usado todos os dias, sem exceção", alerta a especialista. Durante o inverno amazônico, a combinação de calor, suor e exposição constante à água da chuva pode agravar problemas de pele. “Em Belém, é comum observarmos o aumento da acne e irritações causadas pelo suor excessivo, roupas úmidas e o contato com a água da chuva”, explica Caroline.

Para evitar complicações, ela sugere o uso de sabonetes suaves, hidratantes leves e a troca de roupas molhadas o mais rápido possível, especialmente para quem pratica atividades ao ar livre. A dermatologista também observa que a umidade, embora alta, não impede que a pele perca água rapidamente devido ao calor constante. "A hidratação é essencial, mesmo com a umidade. O clima quente e úmido faz com que a pele perca água de forma acelerada, o que pode levar ao ressecamento e à desidratação cutânea", explica Caroline. Por isso, a especialista recomenda o uso de hidratantes com propriedades emolientes para repor a água perdida e manter a barreira cutânea saudável.

Para a profissional é fundamental reaplicar o protetor solar com frequência. “A radiação UV permanece alta, mesmo em dias nublados. E, apesar da chuva, o protetor pode ser removido pelo suor ou pelo contato com a água. Por isso, é essencial reaplicar o filtro solar a cada 3 horas ou sempre que houver exposição à chuva ou suor intenso.”

Além disso, a dermatologista reforça que a radiação UV é invisível aos nossos olhos, o que leva muitas pessoas a subestimarem os riscos durante os dias nublados. "Muitas vezes, as pessoas acham que a proteção solar não é necessária em dias de chuva ou céu fechado, mas, na verdade, a radiação UV pode atravessar as nuvens e causar danos à pele", afirma.

Cuidados especiais para peles sensíveis e reativas

Para quem tem peles sensíveis ou condições como rosácea e dermatite, a dermatologista recomenda um cuidado ainda maior. “O inverno amazônico, com suas mudanças abruptas de temperatura, pode piorar esses quadros. O ar-condicionado, por exemplo, retira a umidade da pele e provoca ressecamento, o que torna essas condições mais suscetíveis a irritações.” A dermatologista sugere o uso de produtos mais específicos, como cremes com propriedades calmantes, como a calêndula e a camomila, para proteger a pele contra o ressecamento e a vermelhidão.

A importância da hidratação

Além da hidratação da pele, a médica destaca a importância da hidratação interna. "Beber água é essencial para manter a pele saudável, principalmente em um clima tão quente e úmido como o da Amazônia", recomenda. Ela também sugere o uso de chapéus e óculos de sol para proteger a pele do rosto e os olhos da radiação UV direta, principalmente para quem precisa ficar ao ar livre por longos períodos.

Para finalizar, a especialista afirma que a principal chave para manter a saúde da pele durante o inverno amazônico está na adaptação da rotina de cuidados. “É preciso ajustar os cuidados com a pele às condições reais do clima amazônico: calor, umidade e radiação solar, com ou sem chuva. Esses cuidados são fundamentais para evitar problemas ao longo do ano, como o envelhecimento precoce e o agravamento de condições dermatológicas”, conclui Caroline.

Veja as 7 dicas de cuidados durante o inverno amazônico

Use protetor solar todos os dias

Hidrate sua pele regularmente

Evite roupas úmidas por muito tempo

Escolha sabonetes suaves e produtos adequados

Mantenha a pele protegida do ar-condicionado

Beba bastante água

Proteja os olhos e a pele do rosto

Fonte: Dermatologista Caroline Palheta

.
