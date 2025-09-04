Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Veja como será o Círio do Bom Remédio no conjunto Satélite, neste domingo (7)

A programação religiosa e cultural segue até o dia 13 de setembro, sempre com missas às 19h, presididas por padres convidados.

O Liberal
fonte

Círio do Bom Remédio no conjunto Satélite. (Foto: Arquivo / Igor Mota/ O Liberal)

Neste domingo (7) é realizada a 47ª edição do Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio, uma das procissões mais tradicionais da Região Metropolitana. O evento é organizado pelo Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio, localizado no Conjunto Satélite, no bairro do Coqueiro. Este ano, o tema que irá direcionar o evento é: “Bem-Aventurada Virgem Maria, Mãe da Esperança”. Veja a programação completa.

As celebrações começaram na última quinta-feira (4), com a Santa Missa de abertura da festividade. Nesta sexta-feira (5), ocorre a apresentação do Manto durante missa solene. No sábado (6), a programação segue com a Trasladação, após a missa das 17h. A procissão sai do Santuário em direção à Comunidade do Imaculado Coração de Maria, no Conjunto Pedro Teixeira, na Rodovia Mário Covas, onde haverá missa de acolhida.

Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio

O ponto alto da festividade será no domingo (7), com a Santa Missa às 7h, na Comunidade do Imaculado Coração de Maria, presidida pelo Padre Rubinei Coelho, da Arquidiocese de Santarém.

Logo após a celebração, inicia-se a procissão do Círio, que retorna ao Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio. O percurso passa pelas seguintes ruas: Conjunto Pedro Teixeira, Rua A, Rodovia Mário Covas, SN1, WE11, SN9, WE7, COSANPA, SN6 e WE8, até a Igreja Matriz.

Na chegada, haverá missa presidida pelo Cônego Vladian Alves, da Paróquia Santíssima Trindade. À noite, às 19h, a programação segue com celebração presidida pelo Padre Moisés, da Paróquia Natividade do Senhor Jesus, abrindo a primeira noite de festividades.

Festividade e encerramento

A programação religiosa e cultural segue até o dia 13 de setembro, sempre com missas às 19h, presididas por padres convidados. Na terça-feira (8), destaque para a Missa Solene em comemoração ao 2º aniversário do Santuário, que será presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo emérito de Belém.

Círios na Arquidiocese de Belém

Além do Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio, a Arquidiocese de Belém, que atende Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara, realiza ao longo do ano diversas procissões em devoção a Nossa Senhora e outros santos, fortalecendo a tradição religiosa da região.

Confira a agenda completa

Setembro

07/09 ∙ Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio (44°) - Paróquia Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio Belém: 1° domingo de setembro.

Outubro

05/10∙ Círio de São Francisco de Assis - Paróquia São Francisco das Ilhas -Cotijuba: 1° domingo de outubro.

05/10 ∙ Círio de São Francisco de Assis (5°) - Paróquia São Francisco de Assis Murinin -Benevides: 1° domingo de outubro.

12/10∙ Círio de Nossa Senhora de Nazaré (233°) - Paróquia Nossa Senhora de Nazaré dos Desterro – Basílica Santuário- Belém: 2º domingo de outubro.

19/10∙ Círio de Santa Edwiges (35°) - Paróquia Santa Edwiges- Belém: 3° domingo de outubro.

Novembro

09/11∙ Círio de Nossa Senhora de Nazaré (83°) - Paróquia Nossa Senhora de Nazaré -Marituba: 2° domingo de novembro.

23/11 ∙ Círio de Nossa Senhora das Graças (82°) - Paróquia Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa - Ananindeua: 4° domingo de novembro.

23/11∙ Círio de Nossa Senhora das Graças (73°) - Paróquia Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças - Icoaraci: 4° domingo de novembro.

Dezembro

7/12∙ Círio de Santa Bárbara (Santa Bárbara do Pará) - Paróquia Santa Bárbara - Santa Bárbara do Pará: 1° domingo de dezembro.

7/12∙ Círio de Nossa Senhora Imaculada Conceição (72°) - Paróquia Imaculada Conceição - Outeiro: 1° domingo de dezembro.

7/12∙ Círio de Nossa Senhora da Conceição (66°) - Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Benevides: 1° domingo de dezembro.

7/12∙ Círio de Nossa Senhora da Conceição (117°) - Paróquia Nossa Senhora da Conceição- Mosqueiro: 1° domingo de dezembro.

14/12∙ Círio de Nossa Senhora do Ó (140°) - Paróquia Santuário Nossa Senhora do Ó -Mosqueiro: 2° domingo de dezembro.

25/12∙ Círio do Menino Deus (70°) - Paróquia Menino Deus- Marituba: Dia 25 de dezembro.

25/12∙ Círio do Menino Jesus – Paróquia Menino Jesus – Santa Bárbara: Dia 25 de dezembro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

EVENTO EMPRESARIAL

Belém sedia Empreende Brazil Amazônia, maior evento empresarial da América Latina

Encontro será realizado pela primeira vez no Norte do Brasil e faz parte da agenda pré-COP 30

04.09.25 8h00

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Campus da UFPA, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Campus da UFPA, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

03.09.25 14h23

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Theatro da Paz em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Theatro da Paz, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

02.09.25 14h47

ARTE E CULTURA

MAUB lança edital para intervenção inédita com 19 murais no Museu Goeldi, em Belém

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro virtualmente

01.09.25 9h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

TRANSPORTE PÚBLICO

BRT da avenida Júlio César deve facilitar acesso ao aeroporto de Belém e melhorar mobilidade urbana

Obras do novo BRT, visitadas pelo ministro Jader Filho, devem ampliar a mobilidade no trajeto de entrada e saída da capital pelo aeroporto

01.09.25 15h09

infraestrutura

Com 90% da execução concluída, Governo prepara entrega das obras nos canais Bengui e Marambaia

Serviços prometem transformar a qualidade de vida de mais de 200 mil moradores de Belém

31.08.25 8h00

anúncio inusitado

Homem segura cartaz ‘Procuro namorada’ e chama atenção em Marituba; veja

A atitude chamou a atenção de motoristas e pedestres que trafegavam pelo local

31.08.25 20h12

FLANELINHAS

Prefeitura lança operação para coibir cobrança ilegal de flanelinhas em Belém

A ação já está em andamento nas ruas da cidade desde a manhã desta quarta-feira

03.09.25 7h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda