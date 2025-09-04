Veja como será o Círio do Bom Remédio no conjunto Satélite, neste domingo (7)

Neste domingo (7) é realizada a 47ª edição do Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio, uma das procissões mais tradicionais da Região Metropolitana. O evento é organizado pelo Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio, localizado no Conjunto Satélite, no bairro do Coqueiro. Este ano, o tema que irá direcionar o evento é: “Bem-Aventurada Virgem Maria, Mãe da Esperança”. Veja a programação completa.

As celebrações começaram na última quinta-feira (4), com a Santa Missa de abertura da festividade. Nesta sexta-feira (5), ocorre a apresentação do Manto durante missa solene. No sábado (6), a programação segue com a Trasladação, após a missa das 17h. A procissão sai do Santuário em direção à Comunidade do Imaculado Coração de Maria, no Conjunto Pedro Teixeira, na Rodovia Mário Covas, onde haverá missa de acolhida.

Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio

O ponto alto da festividade será no domingo (7), com a Santa Missa às 7h, na Comunidade do Imaculado Coração de Maria, presidida pelo Padre Rubinei Coelho, da Arquidiocese de Santarém.

Logo após a celebração, inicia-se a procissão do Círio, que retorna ao Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio. O percurso passa pelas seguintes ruas: Conjunto Pedro Teixeira, Rua A, Rodovia Mário Covas, SN1, WE11, SN9, WE7, COSANPA, SN6 e WE8, até a Igreja Matriz.

Na chegada, haverá missa presidida pelo Cônego Vladian Alves, da Paróquia Santíssima Trindade. À noite, às 19h, a programação segue com celebração presidida pelo Padre Moisés, da Paróquia Natividade do Senhor Jesus, abrindo a primeira noite de festividades.

Festividade e encerramento

A programação religiosa e cultural segue até o dia 13 de setembro, sempre com missas às 19h, presididas por padres convidados. Na terça-feira (8), destaque para a Missa Solene em comemoração ao 2º aniversário do Santuário, que será presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo emérito de Belém.

Círios na Arquidiocese de Belém

Além do Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio, a Arquidiocese de Belém, que atende Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara, realiza ao longo do ano diversas procissões em devoção a Nossa Senhora e outros santos, fortalecendo a tradição religiosa da região.

Confira a agenda completa

Setembro

07/09 ∙ Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio (44°) - Paróquia Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio Belém: 1° domingo de setembro.

Outubro

05/10∙ Círio de São Francisco de Assis - Paróquia São Francisco das Ilhas -Cotijuba: 1° domingo de outubro.

05/10 ∙ Círio de São Francisco de Assis (5°) - Paróquia São Francisco de Assis Murinin -Benevides: 1° domingo de outubro.

12/10∙ Círio de Nossa Senhora de Nazaré (233°) - Paróquia Nossa Senhora de Nazaré dos Desterro – Basílica Santuário- Belém: 2º domingo de outubro.

19/10∙ Círio de Santa Edwiges (35°) - Paróquia Santa Edwiges- Belém: 3° domingo de outubro.

Novembro

09/11∙ Círio de Nossa Senhora de Nazaré (83°) - Paróquia Nossa Senhora de Nazaré -Marituba: 2° domingo de novembro.

23/11 ∙ Círio de Nossa Senhora das Graças (82°) - Paróquia Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa - Ananindeua: 4° domingo de novembro.

23/11∙ Círio de Nossa Senhora das Graças (73°) - Paróquia Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças - Icoaraci: 4° domingo de novembro.

Dezembro

7/12∙ Círio de Santa Bárbara (Santa Bárbara do Pará) - Paróquia Santa Bárbara - Santa Bárbara do Pará: 1° domingo de dezembro.

7/12∙ Círio de Nossa Senhora Imaculada Conceição (72°) - Paróquia Imaculada Conceição - Outeiro: 1° domingo de dezembro.

7/12∙ Círio de Nossa Senhora da Conceição (66°) - Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Benevides: 1° domingo de dezembro.

7/12∙ Círio de Nossa Senhora da Conceição (117°) - Paróquia Nossa Senhora da Conceição- Mosqueiro: 1° domingo de dezembro.

14/12∙ Círio de Nossa Senhora do Ó (140°) - Paróquia Santuário Nossa Senhora do Ó -Mosqueiro: 2° domingo de dezembro.

25/12∙ Círio do Menino Deus (70°) - Paróquia Menino Deus- Marituba: Dia 25 de dezembro.

25/12∙ Círio do Menino Jesus – Paróquia Menino Jesus – Santa Bárbara: Dia 25 de dezembro.