Veja como será a programação do Tempo do Natal na Arquidiocese de Belém

As programações do Tempo do Natal, prolongamento da solenidade celebrada nos dias 24 e 25 de dezembro, que estende até a Festa do Batismo do Senhor, terá início na próxima quarta-feira (24), em toda a Arquidiocese de Belém. As celebrações serão realizadas de 24 de dezembro a 11 de janeiro.
A programação inclui a Vigília de Natal (24), o Natal do Senhor (25), Círios do Menino Deus (25), Dia da Sagrada Família (28), celebrações da Virada do Ano (31), Dia de Santa Maria Mãe de Deus (01/01), Epifania do Senhor (04/01) e Batismo do Senhor (11/01).
No dia 24, véspera de Natal, a Vigília de Natal, celebração litúrgica que marca a preparação para o nascimento de Jesus, será realizada em todas as 109 paróquias presididas pelos párocos e vigários, de acordo com a programação de cada Igreja.
Na Catedral Metropolitana (Cidade Velha), a Vigília de Natal será às 20h, presidida por Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém. Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Emérito, presidirá às 20h, na Fazenda da Esperança, em Mosqueiro.
No dia 25, Natal do Senhor, celebração do nascimento de Jesus Cristo, ao longo do dia, todas as paróquias terão missas de acordo com a programação própria. Na Paróquia Menino Deus - Marituba, será realizado o 70° Círio do Menino Deus, com missa de saída às 7h, na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré- Marituba, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Emérito, e em seguida, sairá a procissão para Paróquia Menino Deus.
Dom Alberto Taveira Corrêa, celebrará também às 11h na Fazenda da Esperança, em Mosqueiro. Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém, presidirá às 9h, na Catedral Metropolitana - Cidade Velha e às 19h na Paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo, no Conjunto Sideral.
No dia 28, Dia da Sagrada Família, o primeiro domingo após o Dia de Natal é dedicado à celebração da Sagrada Família, para recordar que Cristo assumiu a condição humana de forma integral, até mesmo entrando numa família simples de Nazaré. Assim o fez também para santificar as famílias. Todas as paróquias da Arquidiocese de Belém terão missas ao longo do dia de acordo com a programação própria. Na Paróquia Sagrada Família (Passagem Alberto Engelhard, Praça das Castanheiras, S/Nº Curió Utinga), haverá Missa Solene às 07h30 e 19h.
Dia 31, véspera de Ano Novo, haverá Santa Missa em todas as 109 paróquias presididas pelos párocos e vigários, de acordo com a programação de cada Igreja. Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém, presidirá às 19h, a tradicional missa de encerramento do ano na Catedral Metropolitana e Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Emérito, presidirá às 21h, na Fazenda da Esperança, em Mosqueiro.
No dia 1º de janeiro de 2026, Solenidade Santa Maria Mãe de Deus, celebração litúrgica que encerra a oitava do Natal, destacando dogma da Maternidade Divina de Maria, a quem se reconhece como Mãe de Jesus, o Filho de Deus encarnado. sendo um momento para renovar a fé e pedir a intercessão de Maria, Mãe da Igreja e de todos. A data celebra também o Dia Mundial da Paz.
Neste dia haverá missa em todas as paróquias da Arquidiocese de Belém, conforme a programação. Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém, presidirá às 19h, na Catedral Metropolitana e Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Emérito, presidirá às 11h, na Fazenda da Esperança, em Mosqueiro, e às 18h, na Capela Santo Antônio, na Campina.
No dia 04 de janeiro de 2026, Solenidade da Epifania do Senhor, que marca a manifestação de Jesus como Filho de Deus e Salvador do mundo, simbolizada pela visita dos Reis Magos a Maria, José e o Menino Jesus e lhe ofereceram presentes: Ouro, Incenso e Mirra. A festa da Epifania é popularmente conhecida como “Dia de Reis”, celebrada no dia 6 de janeiro, mas na Igreja no Brasil a celebração é transferida para o domingo mais próximo possibilitando a participação maior dos fiéis e este ano será no dia 4 de janeiro.
Na Arquidiocese de Belém haverá Santa Missa em todas as 109 paróquias presididas pelos párocos e vigários, de acordo com a programação de cada Igreja. Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém, presidirá às 9h, nas Irmãs Missionárias do Sagrado Coração Eucarístico, em Ananindeua. Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Emérito, presidirá às 11h, na Fazenda da Esperança, em Mosqueiro e às 18h, na Paróquia Sagrada Família, no Curió Utinga.
Dia 11 de janeiro de 2026, Solenidade do Batismo do Senhor, celebrada no domingo após a Epifania, marca o fim do Tempo do Natal e o início do Tempo Comum, revelando Jesus como Filho de Deus e porta de entrada de sua vida pública, onde Ele se identifica com a humanidade ao ser batizado por João Batista, momento em manifesta a Santíssima Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo) e eleva a água do batismo a sacramento de nova vida e purificação para os fiéis.
Na Arquidiocese de Belém haverá Santa Missa em todas as 109 paróquias presididas pelos párocos e vigários, de acordo com a programação de cada Igreja. Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém, presidirá às 7h, na Paróquia Santa Luzia, Jurunas e às 10h na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Emérito, presidirá às 11h, na Fazenda da Esperança, em Mosqueiro.
Programação nas paróquias
-
Catedral Metropolitana de Belém
Dia 24 - Vigília de Natal - Missa às 20h.
Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 9h e 19h.
Dia 28 - Sagrada Família - Missa às 7h, 9h e 19h
Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 20h.
Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 19h.
Dia 04 - Epifania do Senhor - Missa às 7h, 9h e 19h
Dia 11- Batismo do Senhor - Missa às 7h, 9h e 19h
-
Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré
Dia 24 - Vigília de Natal - Missa às 7h, 12h e 20h
Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 8h, 10h e 18h
Dia 28 - Sagrada Família – Missa às 6h, 8h, 10h, 12h, 16h, 18h e 20h
Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 7h, 12h e 20h
Dia 01- Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 8h, 10h e 18h
Dia 04 - Epifania do Senhor - Missa às 6h, 8h, 10h, 12h, 16h, 18h e 20h
Dia 11- Batismo do Senhor - Missa às 6h, 8h, 10h, 12h, 16h, 18h e 20h
-
Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida
Dia 24 - Vigília de Natal - Missa às 19h e 21h
Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 9h e 18h30
Dia 28 - Sagrada Família – Missa às 8h na Capela Sagrada Família.
Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 7h e 18h30.
Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 18h30.
Dia 05 - Epifania do Senhor - Missa às 7h, 9h, 11h, 17h e 19h
Dia 11- Batismo do Senhor Missa às 7h, 9h, 11h, 17h e 19h
-
Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa
Dia 24 - Vigília de Natal - Missa às 19h
Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 19h
Dia 28 - Sagrada Família - Missa 7h, 09h e 19h
Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 19h
Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 19h
Dia 04 - Epifania do Senhor - Missa às 7h, 09h e 19h
Dia 11- Batismo do Senhor Missa às 7h, 09h e 19h
-
Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio
Dia 24 - Vigília de Natal - Missa às 19h30
Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 8h e 19h.
Dia 29 - Sagrada Família - Missa às 7h e 19h.
Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 19h.
Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 19h.
Dia 05 - Epifania do Senhor - Missa às 7h,9h e 19h.
Dia 11- Batismo do Senhor Missa às 7h, 09h e 19h
-
Paróquia São Miguel
Dia 24 - Vigília de Natal - Missa às 18h30.
Dia 25 - Missa de Natal - Missa às 7h30, 11h e 18h30
Dia 28 - Sagrada Família - Missa às 7h30, 11h e 18h30
Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 18h30.
Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 11h e 18h30.
Dia 04 - Epifania do Senhor - Missa às 7h e 18h30.
Dia 11- Batismo do Senhor Missa - 7h30, 11h e 18h30
-
Paróquia Sagrado coração de Jesus - Cremação
Dia 24 - Vigília de Natal – Missa às 19h
Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 18h
Dia 28 - Sagrada Família - Missa às 07h30 e 19h
Dia 31 – Véspera do Ano Novo – Missa às19h
Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 18h
Dia 04 - Epifania do Senhor - Missa às 07h30 e 19h
Dia 11- Batismo do Senhor - Missa às 07h30 e 19h
-
Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Distrito Industrial
Dia 24 - Vigília de Natal– Missa às 19h
Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 18h
Dia 28 - Sagrada Família - Missa às 7h e 17h30
Dia 31 – Véspera do Ano Novo – Missa às 19h
Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 18h
Dia 04 - Epifania do Senhor - Missa às 7h e 17h30
Dia 11- Batismo do Senhor - Missa às 7h e 17h30
-
Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Cidade Velha
Dia 24 - Vigília de Natal– Missa às 19h
Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 7h e18
Dia 28 - Sagrada Família - Missa às 7h, 9h e 18h
Dia 31 – Véspera do Ano Novo – Missa às 19h
Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 7h e 18h
Dia 04 - Epifania do Senhor - Missa às 7h, 9h e 18h
Dia 11- Batismo do Senhor - Missa às 7h, 9h e 18h
-
Paróquia Nossa Senhora do Livramento
Dia 24 - Vigília de Natal– Missa às 20h
Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 18h
Dia 28 - Sagrada Família - Missa às 07h e 18h
Dia 31 – Véspera do Ano Novo – Missa às 20h
Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 18h
Dia 04 - Epifania do Senhor - Missa às 07h e 18h
Dia 11- Batismo do Senhor - Missa às 07h e 18h
-
Paróquia São João Paulo II
Dia 24 - Vigília de Natal– Missa às 18h30
Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 18h30
Dia 28 - Sagrada Família - Missa às 8h, 10h30 e às 18h
Dia 31 – Véspera do Ano Novo – Missa às 18h30
Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 18h30
Dia 04 - Epifania do Senhor - Missa às 8h, 10h30 e às 18h
Dia 11- Batismo do Senhor - Missa às 8h, 10h30 e às 18h
-
Paróquia Santíssimo Redentor
Dia 24 - Vigília de Natal– Missa às 19h
Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 19h
Dia 28 - Sagrada Família - Missa às 19h
Dia 31 – Véspera do Ano Novo – Missa às 07h e 18h
Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 19h
Dia 04 - Epifania do Senhor - Missa às 07h e 18h
Dia 11- Batismo do Senhor - Missa às 07h e 18h
-
Paróquia São Francisco de Assis-Tapanã
Dia 24 - Vigília de Natal– Missa às 19h
Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 9h
Dia 28 - Sagrada Família - Missa às 07h e 18h30
Dia 31 – Véspera do Ano Novo – Missa às 19h
Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 9h
Dia 04 - Epifania do Senhor - Missa às 07h e 18h30
Dia 11- Batismo do Senhor - Missa às 07h e 18h30
-
Paróquia São Francisco Xavier
Dia 24 - Vigília de Natal– Missa às 19h
Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 07h, 09h e às 18h
Dia 28 - Sagrada Família - Missa às 07h, 09h e às 18h
Dia 31 – Véspera do Ano Novo – Missa às 19h
Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 18h
Dia 04 - Epifania do Senhor - Missa às 07h, 09h e às 18h
Dia 11- Batismo do Senhor - Missa às 07h, 09h e às 18h
-
Paróquia Transfiguração do Senhor
Dia 24 - Vigília de Natal– Missa às 19h30
Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 19h
Dia 28 - Sagrada Família - Missa às 7h e18h30
Dia 31 – Véspera do Ano Novo – Missa às 19h30
Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 19h
Dia 04 - Epifania do Senhor - Missa às 7h e18h30
Dia 11- Batismo do Senhor - Missa às 7h e18h30
-
Paróquia Arcanjo São Miguel
Dia 24 - Vigília de Natal– Missa às 19h
Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 19h
Dia 28 - Sagrada Família - Missa às 19h
Dia 31 – Véspera do Ano Novo – Missa às 19h
Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 19h
Dia 04 - Epifania do Senhor - Missa às 7h30 e19h
Dia 11- Batismo do Senhor - Missa às 7h30 e19h
-
Paróquia Santo André Apóstolo
Dia 24 - Vigília de Natal– Missa às 19h
Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 19h
Dia 28 - Sagrada Família - Missa às 19h
Dia 31 – Véspera do Ano Novo – Missa às
Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus – Missa às
Dia 04 - Epifania do Senhor - Missa às 7h e19h
Dia 11- Batismo do Senhor - Missa às 7h e19h
-
Paróquia Santa Madre Teresa de Calcutá
Dia 24 - Vigília de Natal– Missa às 19h
Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 7h30 e 19h
Dia 28 - Sagrada Família - Missa às 7h30 e 19h
Dia 31 – Véspera do Ano Novo – Missa às 19h
Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 19h
Dia 04 - Epifania do Senhor - Missa às 7h30 e 19h
Dia 11- Batismo do Senhor - Missa às 7h30 e 19h
-
Paróquia São José - Doca
Dia 24 - Vigília de Natal– Missa às 19h
Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 11h e 18h30
Dia 28 - Sagrada Família - Missa às 7h, 11h, 17h e 19h
Dia 31 – Véspera do Ano Novo – Missa às 19h
Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 11h e 18h30
Dia 04 - Epifania do Senhor - Missa às 7h, 11h, 17h e 19h
Dia 11- Batismo do Senhor - Missa às 7h, 11h, 17h e 19h
-
Paróquia São Geraldo Magela
Dia 24 - Vigília de Natal– Missa às 17h e 19h.
Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 11h e 18h
Dia 28 - Sagrada Família - Missa às 8h, 11h e 18h
Dia 31 – Véspera do Ano Novo – Missa às 19h
Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 18h
Dia 04 - Epifania do Senhor - Missa às 8h, 11h e 18h
Dia 11- Batismo do Senhor - Missa às 8h, 11h e 18h
-
Paróquia Santíssima Trindade
Dia 24 - Vigília de Natal– Missa às 19h.
Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 10h e 18h
Dia 28 - Sagrada Família - Missa às 7h,10h, 11h30, 18h e 19h
Dia 31 – Véspera do Ano Novo – Missa às 19h
Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 18h30
Dia 04 - Epifania do Senhor - Missa às 7h,10h, 11h30, 18h e 19h
Dia 11- Batismo do Senhor - Missa às 7h,10h, 11h30, 18h e 19h
-
Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus- Tenoné
Dia 24 - Vigília de Natal– Missa às 19h.
Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 19h
Dia 28 - Sagrada Família - Missa às 7h,9h e18h30
Dia 31 – Véspera do Ano Novo – Missa às 19h
Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 18h30
Dia 04 - Epifania do Senhor - Missa às 7h,9h e18h30
Dia 11- Batismo do Senhor - Missa às 7h,9h e18h30
-
Paróquia São Pedro e São Paulo
Dia 24 - Vigília de Natal– Missa às 20h
Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 18h30
Dia 28 - Sagrada Família - Missa às 7h,9h e18h30
Dia 31 – Véspera do Ano Novo – Missa às 19h
Dia 04 - Epifania do Senhor - Missa às 7h,9h e18h30
Dia 11- Batismo do Senhor - Missa às 7h,9h e18h30
-
Reitoria Nossa Senhora de Lourdes
Dia 24 - Vigília de Natal– Missa às 19h.
Dia 25 - Natal do Senhor - Missa às 7h, 11h e 18h
Dia 28 - Sagrada Família - Missa às 7h,9h 11h, 17h30 e19h30
Dia 31 – Véspera do Ano Novo – Missa às 19h
Dia 01 - Santa Maria Mãe de Deus – Missa às 7h, 9h e18h30
Dia 04 - Epifania do Senhor - Missa às 7h,9h 11h, 17h30 e19h30
Dia 11- Batismo do Senhor - Missa às 7h,9h 11h, 17h30 e19h30
