Veja como funcionam os serviços para cães e gatos na nova Clínica Veterinária pública de Belém

A nova Clínica Veterinária Municipal de Belém oferece atendimento público e gratuito para os pets. O foco do trabalho é a triagem e os tutores podem procurar o local para diversos serviços, como consultas, vacinação, exames laboratoriais, urgência e emergência, entre outros. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e o espaço está localizado na Av. Marquês de Herval, nº 276, entre a Tv. Curuzú e a Tv. do Chaco, no bairro da Pedreira.

No espaço, é realizada a triagem dos animais, com a função de organizar e direcionar os atendimentos da rede municipal de saúde animal para o hospital público, como explica a secretária da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (Sepda), Eliana Uchôa. “Temos a primeira clínica de triagem. A partir daqui, os animais serão encaminhados para o hospital público.” A clínica atua de forma integrada ao Hospital Veterinário Municipal (Hovet).

Os animais passam por uma classificação de risco, na qual os veterinários identificam os casos mais graves e definem o encaminhamento adequado, seja para atendimento ambulatorial ou hospitalar.

Confira os serviços disponíveis na Clínica Veterinária:

Consultas;

Exames laboratoriais;

Urgência e emergência;

Microchipagem;

Vermifugação;

Aplicação de injetáveis;

Vacinação.

A autônoma Beatriz Monteiro levou a cachorro Pelúcia, de um ano e oito meses (Foto: Igor Mota/O Liberal)

A Clínica Veterinária Municipal também disponibiliza alguns atendimentos especializados, como:

Infectologia;

Medicina felina;

Avaliação para cirurgias;

Day Care (quando o animal passa o dia em observação e retorna para casa).

Os tutores precisam cumprir alguns requisitos para receber o atendimento. Veja os critérios:

Ter mais de 18 anos;

Ser morador de Belém (incluindo as ilhas da capital paraense);

Ter renda familiar de até dois salários mínimos ou cadastro no CadÚnico.

“Temos esses critérios para que haja um atendimento com qualidade para as pessoas carentes que nos ajudam adotando os animais e precisam do serviço”, afirma Eliana Uchôa.

Com os requisitos garantidos, é necessário levar alguns documentos para o atendimento, que são:

RG;

CPF;

Comprovante de residência nominal ou declaração de residência assinada;

Comprovante de renda ou documento que ateste baixa renda.

250 consultas no primeiro dia

Os primeiros dias de funcionamento da Clínica Veterinária de Belém foram movimentados. Na quarta-feira (14), 250 consultas foram realizadas pelos profissionais veterinários. Os tutores aproveitaram o novo espaço para cuidar de seus cães e gatos de forma gratuita.

Um dos pets atendidos foi a cachorra Pelúcia, de um ano e oito meses, da autônoma Beatriz Monteiro. A tutora procurou a Clínica Veterinária por conta de uma alergia na pet, que sofre com dermatite. “Achei fantástico, uma proposta sensacional. As pessoas ainda estão se adaptando, é tudo muito novo, então a população também precisa de um pouco de paciência. Acho que só tem a agregar”, relata.

A autônoma mora no bairro da Cremação e defende que a clínica seja ampliada para outros bairros. “Pet não falta. Quanto mais espaço e mais possibilidades de atendimento, melhor".

A gata Zafira, de 5 anos, e seu tutor, Sandro Heleno (Foto: Igor Mota/O Liberal)

Já o professor de boxe Sandro Heleno levou a gata Zafira, de 5 anos, para a clínica. Ele ficou sabendo do espaço de atendimento por meio de familiares e foi ao local por conta de um excesso de salivação da pet.

O tutor destaca a importância de um atendimento público à população. “Eu vejo isso como uma boa causa. Tem muitos lugares que as pessoas não conseguem acessar por conta dos preços. Já quis castrar minha gata, mas, em decorrência do preço, não consegui.”

O professor de boxe também ressalta a necessidade de abrir outras clínicas, o que ajudaria a reduzir a superlotação dos espaços. “Tem uma moça do bairro do Benguí que precisou vir para cá. Se tivesse uma clínica lá, seria bem melhor e não teria tanto aglomeramento.”

Serviço

Clínica Veterinária Municipal de Triagem de Belém

Endereço: Av. Marquês de Herval, nº 276, entre a Tv. Curuzú e a Tv. do Chaco

Horário de atendimento: 8h às 18h

Dias: segunda a sexta-feira