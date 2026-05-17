Veículo pega fogo em viaduto entre avenidas Júlio César e Centenário, em Belém

Um veículo pegou fogo no início da tarde deste domingo (17), no viaduto que liga a avenida Júlio César à avenida Centenário, em Belém. O incêndio foi registrado por internautas, que compartilharam vídeos e imagens do momento nas redes sociais.

De acordo com o Centro Integrado de Operações (CIOp), o fogo foi controlado e não há mais risco no local. Agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) interditaram o viaduto para garantir a segurança e organizar o trânsito na área. Equipes da polícia também foram acionadas e acompanham a ocorrência.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio no veículo. Até o momento, também não foi confirmado se houve feridos.

A Redação Integrada de O Liberal busca mais detalhes sobre o caso junto aos órgãos de segurança e aguarda atualização oficial sobre possíveis vítimas e as circunstâncias do incêndio.