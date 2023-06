​Varanda do Desapego arrecada roupas e acessórios para ONG Arte pela Vida

Começa nesta quinta-feira (1º) e segue até 12 de junho, a Varanda do Desapego, que tem como objetivo arrecadar desde roupas femininas, masculinas e infantis, até bolsas, sapatos, acessórios, quadros, livros e decoração. A iniciativa é do Shopping Pátio Belém, em parceria com a ONG Arte pela Vida. As doações podem ser feitas das 10h às 22h, no segundo piso do shopping.

Todos os itens arrecadados serão destinados à ONG e vendidos em sua loja sustentável/brechó, localizada no Mercado de Carne Francisco Bolonha, no Complexo do Ver-o-Peso, de segunda a sábado, das 9h às 17h.

Todo o valor recebido na loja é direcionado para manter as atividades da ONG que atende, em média, cinco mil pessoas em situação de vulnerabilidade social a cada mês.

A ONG Arte pela Vida há 27 anos se dedica à defesa dos Direitos Humanos e realiza ações voluntárias em benefício das pessoas que vivem e convivem com o HIV/AIDS no Pará. Atualmente muitas famílias são atendidas todos os meses com remédio, fraldas geriátricas e cestas básicas.

Serviço:

Varanda do Desapego

Data: 1º a 12 de junho

Horário: Das 10h às 22h

Local: Shopping Pátio Belém, Varanda 2° Piso