Vale inaugura Centro de Excelência em Gestão e estimula desenvolvimento no Pará

A Vale realizou um coquetel de inauguração na noite desta quarta-feira (23), em Belém, para marcar o começo do Centro de Excelência em Gestão que irá abrigar atividades-chaves para a gestão da companhia, como a operação de equipamentos remotos, monitoramento da rede de telecomunicações e área de planejamentos de projetos sociais feitos por toda a capital paraense. A sede fica localizada no bairro do Reduto.

VEJA MAIS

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan; o vice-prefeito Edilson Moura; e o ex-senador e superintendente da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), Paulo Rocha, estiveram presentes no evento. Também houve apresentações de jovens e crianças que fazem parte do projeto Vale Música, que tocaram música clássica e ritmos regionais, animando a abertura.

A Diretoria Executiva da Vale (Carmem Helena / O Liberal)

O novo espaço surge com a finalidade de estimular a criação de um novo pólo de desenvolvimento e de formação de talentos em gestão empresarial e novas tecnologias, além de contribuir para o desenvolvimento do Estado ampliando a presença da mineradora na região.

O Presidente da Vale Eduardo Bartolomeu (Carmem Helena / O Liberal)

Para o Presidente da Vale, Eduardo Bartolomeu, a inauguração do Centro de Excelência é considerada um verdadeiro divisor de águas na história da instituição.

“Isso [o espaço] é um embrião e traz o nosso compromisso de avançar com as melhores práticas, traduz a integração de Belém com o nosso negócio, o nosso engajamento no processo de transformação que o Estado, e principal, a capital vive às vésperas da COP 30”, destacou Eduardo.

O Vice-Presidente Executivo de Finanças e Relações com Investidores da Vale, Gustavo Pimenta, ressalta que a empresa teve sempre uma forte presença em Belém, mas a abertura do centro o compromisso com a cidade é elevado a outro patamar.

Vice-Presidente Executivo de Finanças e Relações com Investidores da Vale, Gustavo Pimenta (Carmem Helena / O Liberal)

“Hoje nós já temos contratados 180 pessoas para atuarem no espaço, mas o nosso potencial é chegar aos 500 em funções de finanças, tecnologias, uma série de atividades estratégicas que vamos trazer para cá”, acrescentou em entrevista ao Grupo Liberal.

Antes da abertura do centro, muitas atividades da empresa eram concentradas ao redor do Brasil, agora, elas ficaram sendo monitoradas diretamente em Belém. “Decidimos por trazer áreas como suprimentos, operação remota de equipamentos”, citou Gustavo. Ele ressaltou a parceria da Vale com o IBM, que trará muitos benefícios ao Pará.

Já o gerente geral da consultoria da IBM Brasil, Marco Kalil, reforça a credibilidade do empreendimento: “Esse projeto é muito importante, como a Vale está fazendo essa operação, nós ficamos a cargo de estar por trás de toda a tecnologia. Nós queremos que cresça ainda mais”.

Gerente geral da consultoria da IBM Brasil, Marco Kalil (Carmem Helena / O Liberal)

De acordo com Kalil, o Centro de Excelência em Gestão irá capacitar tecnologicamente as pessoas. Isso, segundo ele, é uma meta da empresa como uma responsabilidade social a ser seguida. “Quanto mais gente conhecer, melhor para todos, permitir uma vida melhor para todas as pessoas”, complementou.

O gerente geral consegue enxergar também um grande desenvolvimento no Estado e novos ganhos. Dentre eles, Marco Kalil destaca a própria capacidade da região, a preparação de escolas e universidades, com a formação de alunos que saíram do ensino direto para o mercado de trabalho.

“Usaremos a tecnologia que está mundialmente conhecida, e a região ficará no topo. Isso é o nosso propósito com a Vale”, concluiu.

Executivos da IBM Brasil (Carmem Helena / O Liberal)