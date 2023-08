Vale inaugura Centro de Excelência em Gestão e amplia presença em Belém

A Vale inaugura nesta quarta-feira (23), às 19h, em Belém, o Centro de Excelência em Gestão que vai abrigar atividades-chave para a gestão da companhia, incluindo operação de equipamentos remotos, monitoramento da sua rede de telecomunicações e parte da área de planejamento de projetos sociais em execução na capital paraense.

O novo espaço funcionará no antigo Edifício Sol Informática, onde também será um hub de colaboração para as funções de suporte da empresa, como Relações Governamentais, Suprimentos entre outras.

A implantação do Centro de Excelência em Belém está relacionada ao objetivo da mineradora de contribuir com o desenvolvimento do Pará e de ampliar a sua presença na cidade, como afirma Gustavo Pimenta, Vice-Presidente Executivo de Finanças e Relações com Investidores da Vale.

“Instalar o Centro de Excelência em Gestão na capital paraense está conectado ao nosso propósito de melhorar a vida e ajudar a transformar o futuro das regiões onde estamos inseridos”. Ele completa: “com esta unidade, pretendemos fomentar a cadeia de fornecedores locais e estimular a criação de um novo polo de formação de talentos em gestão empresarial e em novas tecnologias”, diz o executivo.

Pimenta explica que a Vale conta com a parceria da IBM para alcançar este objetivo: “a IBM é líder mundial em tecnologia e vai nos ajudar a acelerar o uso de novas tecnologias nos processos corporativos nas áreas de Finanças, Compras e RH”, explica.

Marco Kalil, líder de IBM Consulting no Brasil, reforça a parceria: “A IBM tem um relacionamento com a Vale de muito anos em diversos projetos de transformação digital por todo o País. Agora, com a inauguração do Centro de Excelência no Pará, utilizamos toda nossa expertise de consultoria e tecnologia para a implementação de um BPO de nova geração – que inclui soluções como inteligência artificial, hypertecnologia e automação, baseadas em IBM Cloud. Neste momento, já estamos operando em Belém, atuando diretamente as áreas de Finanças, Compras e Gestão de Contrato da companhia. Com a IBM, a Vale continua seu processo consistente de inovação, que reverbera diretamente em ganho de produtividade e melhoria de processos, gerando resultados diretos ao negócio da companhia”, explica.

Presença forte no Pará

A Vale está presente no Estado há quase quatro décadas. “Estamos profundamente conectados com o Pará, onde as nossas operações geram quase 60 mil empregos, entre trabalhadores próprios e contratados. Investir na região e apostar nos talentos e projetos locais também é uma prioridade”, destaca o executivo. Nos últimos 18 meses, o desembolso da companhia no Estado foi de aproximadamente R$ 45 bilhões, incluindo projetos de crescimento. Ele lembra ainda outros compromissos importantes, como a proteção de 800 mil hectares de floresta e o Instituto Tecnológico Vale, em Belém, referência científica em análises de biodiversidade.

Também está em Belém, o Vale Música, programa que há 19 anos conta com o apoio da empresa para transformar a vida de alunos da rede pública de ensino da Grande Belém. Desenvolvido pela Fundação Amazônica de Música, o Vale Música já beneficiou mais de 5 mil estudantes. Atualmente, o programa atende cerca de 300 crianças e jovens por meio do patrocínio do Instituto Cultural Vale.

Em parceria com o Governo do Pará, a Vale é a responsável pela construção do Parque da Cidade e do Porto Futuro II como parte das obras para a realização da COP 30, em 2025, por meio do Programa Estrutura Pará.

Números da Vale no Pará

R$ 29,5 bilhões foi o desembolso total da Vale no Pará em 2022. No primeiro semestre de 2023, este valor já está na ordem de R$ 15 bilhões, incluindo custeio e investimentos.

R$ 462 milhões foi o montante de 2022 em dispêndios ambientais. Nos seis primeiros meses deste ano, o volume é de R$ 173 milhões, incluindo ações internas e externas realizadas no cumprimento de obrigações, gestão de impacto operacional e investimento voluntário.

R$ 492 milhões em dispêndios sociais no ano passado. No primeiro semestre deste ano já alcançou R$ 220 milhões.

R$ 6,2 bilhões foi o total gerados pela Vale em tributos em 2022 e R$ 11,4 bilhões em compras junto a fornecedores locais. Nos seis meses iniciais de 2023, esses valores são de R$ 2,8 bilhões tributos e CFEM e R$ 5,7 bilhões em compras junto a fornecedores locais (matriz e filial).

A Vale emprega quase 60 mil trabalhadores no Pará entre próprios e contratados.

Os dados são do Vale Mais, relatório que a empresa publica semestralmente no Pará.