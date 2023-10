Vai chover no feriado em Belém? Confira a previsão do tempo para o Dia de Nossa Senhora Aparecida

Neste feriado de Nossa Senhora Aparecida, na quinta-feira (12), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) divulgou a previsão do tempo para quem pretende curtir os dias de folga. Conforme a síntese das condições meteorológicas, a Região Metropolitana de Belém deve ter dia de sol no feriado, mas os eventos de chuvas são esperados para sexta (13), sábado (14) e domingo (15).

Segundo a análise das condições meteorológicas, para este fim de semana o padrão da circulação atmosférica faz com que o tempo permaneça estável em praticamente todo o Pará, resultando em um tempo com pouca nebulosidade, principalmente sobre as manhãs e início do período da tarde. No entanto, há possibilidade de chuvas mais significativas para sexta, sábado e domingo, sobre a faixa oeste do estado e porção norte, incluindo a Região Metropolitana de Belém. Apesar disso, em momentos de sol, as temperaturas máximas sobre o estado ainda permanecem elevadas.

Previsão para região metropolitana de Belém

Dia 12/10/2023 (Quinta)

Manhã: Na maior parte do território paraense com tempo ensolarado e sem previsão para chuvas.

Tarde: Poucas nuvens variando para parcialmente nublado com pancadas de chuvas rápidas em áreas isoladas na RMB.

Noite: Céu parcialmente nublado e com possibilidade de chuvas.

Dia 13/10/2023 (Sexta)

Manhã: Céu Claro a poucas nuvens

Tarde e Noite: Parcialmente nublado, variando para nublado na transição entre os períodos.

Dia 14/10/2023 (Sábado)

Manhã: Predomínio de tempo com poucas nuvens variando para parcialmente nublado a partir do final da manhã.

Tarde e Noite: Início do período de céu com poucas nuvens. Já no final do período vespertino e início do noturno, há previsão para aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas leves a moderadas.

Dia 15/10/2023 (Domingo)

Manhã: O céu amanhece com maior nebulosidade, com possibilidade de chuva

Tarde e Noite: Parcialmente nublado, com chuvas em áreas isoladas.