Terminal Hidroviário de Belém deve movimentar mais de 8 mil passageiros no feriado

Muitas pessoas vão aproveitar o feriado de Nossa Senhora Aparecida para visitar as praias do Marajó. A Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) informa que a expectativa é que cerca de 8,5 mil pessoas passem pelo Terminal Hidroviário de Belém durante o feriado prolongado, que começa nesta quinta-feira (12) e segue até o domingo (16).

Os destinos mais procurados pelos viajantes são os municípios marajoaras de Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, além da ilha de Mosqueiro, distrito de Belém.