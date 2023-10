Terminal Rodoviário de Belém deve movimentar 21 mil passageiros no feriado

Gestora do Terminal Rodoviário de Belém, a Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart) divulgou, nesta quarta-feira (11) a expectativa de passageiros embarcados para o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, que começa na quinta-feira (12) e vai até o domingo (15). Aproximadamente 15,1 mil passageiros vão embarcar e 6 mil vão desembarcar, um acréscimo de 30% ao número real do ano anterior (2022). Assim, estimando um total aproximado 21,1 mil passageiros circulando no Terminal.

VEJA MAIS

Os destinos mais procurados no Pará para são:

Mosqueiro;

Marudá;

Vigia;

Salinópolis.

E para fora do Estado são:

Fortaleza (CE);

Recife (PE);

São Luís (MA).