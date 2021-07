Vacinaço contra H1N1 vai até às 12h

A Prefeitura de Belém, através da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), está promovendo na manhã de hoje, 25, um “Vacinaço” com o intuito de avançar com a imunização da Influenza A. A vacinação está acontecendo na Praça Dom Alberto Ramos, no bairro da Marambaia e vai até o meio dia.

Podem tomar a dose contra a H1N1 todos aqueles maiores de 6 meses e, para os que já se imunizaram contra a covid-19, seja com a primeira ou segunda dose, devem respeitar o intervalo de 14 dias. Os interessados precisam levar RG, CPF e comprovante de residência de Belém. A movimentação é tranquila, sem formação de filas. A meta da Sesma é alcançar de 800 a mil pessoas na manhã de hoje.

A vacina contra a gripe atenua possíveis complicações, internações e mortalidade em decorrência das infecções por este vírus.