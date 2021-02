Belém: vacinação para pessoas com 85 anos ou mais atingiu quase 99% da meta

Encerrada neste domingo (7), a vacinação dos idosos com 85 anos ou mais atingiu a meta 98,93% %, com 11.871 idosos imunizados em Belém e distritos. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a vacinação na capital continua para os idosos com dificuldade de locomoção ou acamados que receberam a vacina em sua residência.

Na manhã desta segunda-feira (8) houve registro de idosos de outras faixas etárias procurando os postos de vacinação, que não estão mais realizando a imunização. A prefeitura esclareceu que ainda não há previsão para a vacinação de outras faixas etárias. E que o cronograma depende do envio das doses feitas pelo Ministério da Saúde ao governo do estado, que faz o repasse aos municípios.

A segunda dose da vacinação dos profissionais de saúde, que já receberam a primeira dose nos hospitais e clínicas, inicia nesta quarta-feira (10), nos postos que serão divulgados pela secretaria.

A procura foi grande e a meta estipulada para o grupo foi batida na semana passada (Igor Mota/O Liberal)

As demais etapas serão liberadas conforme os lotes de vacinas disponíveis. Ao procurar um posto de vacinação é obrigatório o uso de máscaras e fundamental respeitar as medidas de distanciamento entre as pessoas e higienização das mãos.