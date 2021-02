Vacinação é tranquila em Ananindeua; calendário segue até dia 28

A prefeitura de Ananindeua iniciou nesta segunda (8) um calendário progressivo de vacinação de idosos, no qual cada dia uma nova idade entrará no grupo prioritário para receber uma dose do imunizante.

Até o dia 28 de fevereiro, o calendário vai regredindo ano a ano, iniciando com a vacinação das pessoas de 90 anos e seguindo até as pessoas de 68 anos ou mais.

1.618 doses estão disponíveis nesta fase. Iniciada às 8h, a vacinação vai até às 17h de segunda a sábado e no domingo até às 14h. Com o sistema de drive thru, um familiar ou responsável do idoso pode cadastrá-lo portando identidade, CPF e comprovante de residência. Quem preferir ir a pé passa pelo mesmo processo.

Dagmar Pimentel viu muitas campanhas de vacinação ao longo de 90 anos. Para ele, nenhuma vacina é tão importante quanto o imunizante contra o novo coronavírus.

Ele aguentou firme o isolamento durante o ano de 2020 e agora está se preparando para, aos poucos, voltar a sair de casa.

"Estou me sentindo muito feliz de estar aqui, passando por esse momento de chamado pela defesa da nossa saúde. Estou com esperança de que tudo vai melhorar para todos. Essa crise tem sido muito forte, como nunca vi antes. Temos que nos defender e obedecer às determinações das autoridades para dar certo. Torço para que as pessoas não duvidem e não tenham medo da vacina, pois ela foi feita para o benefício de todos", aconselhou ele, logo depois de receber a primeira dose.

Dagmar recebeu a vacina e já começou a fazer planos para depois da segunda dose (Igor Mota/O Liberal)

A professora Kátia Costa levou cedo o pai dela, Sebastião, para receber o imunizante. Ele contraiu covid-19 em 2020 e foi atendido por médicos em casa e já estava plenamente recuperado. A filha aprovou o atendimento na unidade de vacinação montada na Unama-BR.

"Foi muito tranquilo pois há um direcionamento de qualidade, rápido e com uma acolhida satisfatória. Eu e ele estávamos com muita expectativa para esse grande dia da vacinação dele e finalmente chegou. Havia uma preocupação muito grande com a saúde dele. Foi bastante angustiante quando ele pegou [o vírus]. Fico esperançosa ao vê-lo vacinado pois sei que em breve toda a população brasileira também será e voltaremos à nossa vida normal", avalia Kátia.

Toda a estrutura foi montada a partir de uma parceria entre a Secretaria de Saúde de Ananindeua (Sesau) e a Universidade da Amazônia (Unama).

Para evitar longas filas e garantir cadastros rápidos, diversos universitários do curso de enfermagem se voluntariaram para ajudar o município nesta fase da vacinação.

Paulo Pantoja está no oitavo semestre da graduação e é quem recebe os familiares dos idosos para cadastrar dados e orientá-los em relação à vacina, datas e documentos.

"Recebemos as informações pelos professores e nos voluntariamos de acordo com os horários e dias disponíveis. Estamos desde cedo aqui. Está sendo uma experiência bem legal e proveitosa para nós enquanto estudantes e enquanto sociedade, pois estamos ajudando a executar esse plano de imunização que a sociedade toda estava esperando", diz ele, que estuda na Universidade do Estado do Pará.

Sentada ao lado dele, a estudante Flávia Thamires também é voluntária e lembra que é muito importante que não esqueçam os documentos do idoso. "Quem puder também trazer a carteirinha do Sistema Único de Saúde já ajuda. Também pegamos o endereço, nome da mãe", lembra.

Paulo Pantoja está cursando enfermagem e é voluntário da vacinação em Ananindeua (Igor Mota/O Liberal)

Joice Freitas é a coordenadora do curso de enfermagem da Unama e conta que desde antes da vacinação a Sesau já estava em contato com a universidade.

"A instituição sempre está disponível e este é um momento único, de esperança para todos nós. Aqui é o único ponto com drive-thru e selecionamos alunos para ajudar na triagem, no cadastro e na vacinação, além de apoio para os idosos, com revezamento não só de alunos da Unama, mas também de outras instituições. Estamos à disposição", afirma.

Veja o calendário e os pontos de vacinação:





Serviço:

Dias: Seg. a sab. - 8h às 17h | Domingos - 8h às 14h

Local: Unama-BR (Rodovia BR-316), próximo ao viaduto de Ananindeua