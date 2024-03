Vacinação contra gripe em Belém: posto de saúde lota faltando um dia para o término da campanha

A vacinação contra Influenza (gripe) estará disponível para a população de Belém e distritos somente até esta quinta-feira (29), de 8h às 17h. Quem ainda não garantiu a dose, pode se dirigir as Unidades Básicas de Saúde (UBS) tendo em mãos a carteirinha de vacinação e um documento oficial com foto.

Na UBS do bairro de Fátima, a fila estava imensa, muitas pessoas se dirigiram ao local para garantir a dose. Segundo Luiz Claudio, enfermeiro responsável da unidade, a procura pela vacina aumentou desde a última segunda-feira (26). "Provavelmente amanhã será maior ainda a procura. Depois que começou a ser divulgado na mídia que amanhã vai ser o último dia, as pessoas estão procurando. Hoje deu bastante gente, amanhã provavelmente vai dobrar", conta.

Ainda segundo ele, a vacina é importante pois é o principal método de prevenção, ela abrange várias pessoas, de várias idades, além de ser acessível a todos os públicos. "No caso da vacina da gripe, todo mundo a partir dos 6 meses deve tomar. É prevenção contra gripe, que é sazonal", finaliza.

População lota UBS do bairro de Fátima no penúltimo dia de vacinação contra gripe

Para Marcelo Lima, que estava na fila aguardando sua dose, a expectativa era grande. "Desde a covid para cá, houve uma necessidade de estar cuidando do corpo. E digo para vocês que estão perdendo tempo na casa de vocês, venham logo se vacinar, não percam esse prazo porque é muito importante para estar imune. Vamos se vacinar, tem vacina no posto, amanhã é o último dia, não deixem para última hora", diz.

Marcelo Lima

Já para Arnaldo Guimarães, a importância da vacina é muito grande, pois salva vidas. "Eu tive um amigo que faleceu duas semanas atrás em decorrência do corona vírus. É muito importante a gente tomar a vacina realmente, o que o governo está fazendo, disponibilizando em todos esses postos e cada um dos trabalhadores aqui está com maior delicadeza, o maior carinho. A própria imprensa está divulgando e pedindo para as pessoas. Enfim, é muito bom tomar", relata entusiasmado.

Arnaldo Guimarães

Encerramento da campanha

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) a campanha vai se encerrar na quinta-feira (29) e a partir do dia 1º de março, não haverá mais doses disponíveis para a vacinação nas Unidades Básicas de Saúde de Belém.

Diante disso, a Sesma, reforça que a vacinação é a melhor forma de prevenção contra a gripe e o agravamento da doença. “A vacina contra influenza é segura e também é considerada uma das medidas mais eficazes na prevenção de complicações e casos graves de gripe. Vale alertar, que é uma vacina de campanha, que não fica disponível na rede”.

Veja onde encontrar as vacinas contra a Influenza:

Todas as unidades básicas de saúde de Belém, de 8h às 17h.

Faculdades, das 9h às 17h:

- Unifamaz (avenida Visconde de Souza Franco, 72, Reduto);

- Fibra (avenida Gentil Bittencourt, 1.144, Nazaré);

- Unama Alcindo Cacela (Av. Alcindo Cacela, 287; Umarizal);

- Escola de Enfermagem da Universidade do Estado do Pará (Uepa);