Vacina bivalente contra covid-19 volta a ser aplicada em Belém nesta quarta-feira (24)

No fim da tarde desta terça-feira, 23, a Prefeitura de Belém informou que a rede municipal de saúde vai retomar a vacinação bivalente contra covid-19. A partir de quarta-feira, 24, os postos de saúde estarão abastecidos com as vacinas Pfizer bivalente e Conoronavac monovalente. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), as salas de vacinação estão disponíveis para a aplicação desses imunizantes a partir das 8h. A maioria das Unidades Básicas de Saúde (UBS) também tem no estoque a Pfizer Baby.

A coordenadora do Programa Municipal de Imunização da Sesma, Nazaré Atahyde, ressalta que as vacinas estão disponíveis para grupos determinados de pessoas de acordo com a faixa etária, condição de saúde e situação do esquema vacinal.

“Orientamos que a população fique atenta às informações para identificar os grupos em que se enquadram e buscarem a vacina nas unidades onde estão disponíveis. É preciso estar alerta também para o intervalo entre as doses e não deixar de se vacinar”, enfatiza a coordenadora.

Pfizer bivalente

A Pfizer bivalente é exclusiva para grupos prioritários, a partir de 12 anos de idade. Deve ser tomada por idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas com intervalo de seis meses entre as doses.

Os outros grupos prioritários devem observar o intervalo de um ano entre as doses: trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas, pessoas em situação de rua, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores.

Coronavac monovalente

A vacina monovalente é direcionada a pessoas de cinco a 59 anos de idade que não fazem parte dos grupos prioritários e que precisam iniciar ou completar o esquema vacinal de duas doses. A vacina também é indicada para crianças de três e quatro anos de idade que tenham iniciado o esquema vacinal com a Coronavac.

Pfizer Baby

O imunizante Pfizer Baby é para aplicação em crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade que não tomaram nenhuma dose ou necessitam completar o esquema vacinal.

Locais de vacinação

Confira abaixo onde encontrar as vacinas contra a Covid-19, além da vacina contra a Influenza e as demais que fazem parte do calendário vacinal do Programa Nacional de Imunização do Ministério da saúde.

Pfizer bivalente, a Pfizer Baby e a Coronavac monovalente por Distrito Administrativo:

# Distrito Administrativo de Belém (Dabel)

UBS Fátima - Rua Domingos Marreiros, Nº 1664;

IASB – Tv. Enéas Pinheiro – em frente ao Bosque Rodrigues Alves;

CSE Marco – Av. Rômulo Maiorana, 2558;

Uremia – Av. Alcindo Cacela, 1421;

# Distrito Administrativo do Bengui (Daben)

UBS Bengui II - Pass. Maciel, S/N – Ao lado da Escola Marilda Nunes;

UBS Cabanagem - Rua São Paulo, S/N – Entre Rua São Pedro e Rua Olímpia;

UBS Satélite - Conj. Satélite, WE 8;

UBS Sideral - Rua Sideral – Esquina com Av. Brasil;

UBS Tapanã - Rua São Clemente;

UBS Pratinha - Rod. Arthur Bernardes – Base Naval;

# Distrito Administrativo do Entroncamento (Daent)

UBS Castanheira - Pass. Sol Nascente - Castanheira;

UBS Curió - Pass. Eng. Alberto Engelhard – Estrada da Ceasa;

UBS Águas Lindas - Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, S/N;

UBS Marambaia - Av. Augusto Montenegro;

UBS Tavares Bastos – Av. Rodolfo Chermont, 170;

ESF Souza – Av. Almirante Barroso – Passagem Getúlio Vargas (dentro da Setrans);

# Distrito Administrativo do Guamá (Dagua)

UBS Combu – Furo do Combu, s/n

UBS Portal da Amazônia - Rua Osvaldo de Caldas Brito - 30 B - Jurunas;

UBS Condor - Pass. Lauro Malcher, Nº 285;

UBS Guamá - Rua Barão de Igarapé-Miri, Nº 479;

UBS Terra Firme - Pass. São João, Nº 170;

UBS Jurunas – Av. Fernando Guilhon s/n;

# Distrito Administrativo de Icoaraci (Daico)

UBS Icoaraci - Rua Manoel Barata, Nº 840;

UBS Maguari – Conj. Maguari, alameda 15;

UBS Tenoné II - Rua 6ª Linha - s/n, ao lado da Fund. Paula Frassinete;

# Distrito Administrativo de Outeiro (Daout)

UBS Fidélis - Rua Pantanal - S/N - Outeiro;

UBS Cotijuba - Rua Manoel Barata, s/n;

UBS Outeiro - Rua Manoel Barata, s/n;

ESF Fama – Rua Tucumaeira – Estrada do Fama, 72;

# Distrito Administrativo da Sacramenta (Dasac)

UBS Pedreira – Av. Pedro Miranda, esquina da Tv. Mauriti;

UBS Paraíso dos Pássaros - Rua dos Tucanos;

UBS Providência - Av. Norte;

UBS Sacramenta - Av. Senador Lemos, esquina com Dr. Freitas;

UBS Telégrafo - Rua do Fio – entre Pass. São João e Pass. São Pedro;

UBS Vila da Barca – Rua Cel. Luiz Bentes, próximo à Pedro Álvares Cabral;

# Distrito Administrativo de Mosqueiro (Damos)

UBS Aeroporto – Rua do Pouco s/n;

UBS Baía do Sol - Av. Beira Mar, s/n;

UBS Carananduba – Praça de Carananduba;

UBS Furo das Marinhas – Rod. Augusto Meira Filho s/n;

UBS Maracajá - Tv. Siqueira Mendes, s/n;

UBS Sucurijuquara – Estrada da Baía do Sol.

Pfizer bivalente e a Coronavac monovalente

# Distrito Administrativo de Belém (Dabel)

Hospital Naval – Rua do Arsenal, 200;

Hospital da Aeronáutica – Av. Almirante Barroso, 3492;

Hospital do Exército – Tv. Marquês de Pombal, 850;

# Distrito Administrativo do Bengui (Daben)

UBS Mangueirão – Rua São João-1;

USF Panorama XXI – Conj. Panorama XXI, Qd. 24, casa 11-B;

USF Carmelândia – Rua Tancredo Neves, 02;

# Distrito Administrativo de Icoaraci (Daico)

UBS Eduardo Angelim – Conj. Eduardo Angelim – Av. 17 de abril s/n

UBS Paracuri I - Pass. Maura, 218, entre a 3ª e a 4ª Rua;

UBS Quinta dos Paricás – Estrada do Maracacuera, 2477;

# Distrito Administrativo da Sacramenta (Dasac)

UBS Barreiro I – Passagem Mirandinha, 367;

UBS Canal da Pirajá – Tv. Barão do Triunfo, 1015, esquina com a Rua Nova.