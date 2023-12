Usuários do CAPS AD reclamam da falta de condições e infra-estrutura do espaço

Usuários do Centro de Atenção Psicossocial AD, em Belém, localizado na avenida José Malcher, estão pedindo providências para a retomada das atividades normais, uma vez que há duas semanas, o centro está funcionando de forma parcial, já que os funcionários e os usuários estão reclamando da falta de condições e de infra-estrutura do espaço.

Felipe Carlos Damasceno e Silva é sociólogo e usuário do espaço desde 2019 , ele recebe atendimento de psiquiatria, psicologia, clínico geral e participação em grupos terapêuticos.

Ele conta que os banheiros estão quebrados, portas quebradas, salas sem ar-condicionado, piso quebrado, usuários dormindo no chão por falta de espaço adequado para o acolhimento diurno, carência de remédios na farmácia, falta de sistema de segurança eletrônica e equipe técnica pequena para lidar com a demanda.

Usuários dormem no chão por falta de estrutura

No mês de outubro, ocorreu uma paralisação geral por dois dias. Nesse período, a prefeitura de Belém se comprometeu a atender as 25 pautas demandadas pelos funcionários e usuários. Porém, só duas pautas foram atendidas. Diante disso, há duas semanas voltou a paralisação parcial. Dessa vez mantendo-se a psiquiatria e a farmácia.

A reportagem entrou em contato com a Funpapa e com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) para saber sobre as providências que serão tomadas e aguarda resposta.

Reivindicações

No mês de outubro, os trabalhadores do SUS, atuantes na Saúde Mental do município de Belém, juntamente com usuários, familiares e Movimento Social da Luta Antimanicomial, encaminharam as pautas de reivindicações. Eles relataram sempre assumiram o compromisso com o cuidado da Saúde Mental, buscando ser parte desse cuidado e com isso

fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial de Belém. “Nesta mesma perspectiva, reafirmamos o nosso compromisso com os princípios da Política de Saúde Mental Nacional, a qual preconiza o cuidado em liberdade, pautado no respeito e na defesa dos direitos humanos, colocando o CAPS como equipamento substitutivo aos manicômios, procurando dentro das condições que são impostas pela Secretaria de Saúde do Município de Belém – SESMA, o atendimento adequado que cada usuário necessita, levando em consideração cada contexto vivencial, especialmente a população de rua”, destaca o documento.

Diz ainda que com o aumento da procura do serviço pós pandemia, somado a precarização do serviço, vem contribuído sobremaneira para o elevado índice de adoecimento laboral da equipe técnica e administrativa, refletindo negativamente na qualidade do cuidado fornecido. “Cabe ressaltar, que independente das dificuldades encontradas no desenvolvimento de atividades laborais, nós servidores temos tentado administrar as precariedades do serviço, assumindo um volume desproporcional de trabalho, a fim de continuar ofertando o cuidado, para cumprir com o nosso compromisso ético-profissional”, acrescenta o documento.

O CAPS AD é o único do município na modalidade álcool e outras drogas, para atender uma população de mais de 1,3 milhão pessoas e, segundo orientações do Ministério

da Saúde (MS) deveria existir um CAPS AD para cada 150 mil habitantes. “Assim, para alcançarmos o grau de excelência no cuidado, seriam necessários oito CAPS AD só para atender a demanda populacional do Município de Belém. No entanto, estamos funcionando apenas com um, para dar resposta a uma demanda que aumentou sobremaneira no pós covid, com uma equipe extremamente reduzida, além de uma infraestrutura super precária”, finaliza o documento enviado à prefeitura de Belém, no último mês de outubro.