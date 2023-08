Usuários da rodovia do Tapanã falam da necessidade de sinalização da via

A rodovia do Tapanã, inaugurada em 2020, é uma via considerada perigosa por moradores e pessoas que trafegam por lá. O perigo se dá pela falta de sinalização e imprudência dos motoristas no trânsito. Na manhã desta quarta-feira (30), uma mulher foi atropelada na faixa de pedestre e morreu no local.

Rosineide Pena do Nascimento, 47 anos, atravessava a faixa de pedestres para ir fazer compras. Nesse momento, foi atingida pela moto e morreu na hora.

A reportagem foi até ao local para conversar com moradores e pessoas que usam a via diariamente e a informação repassada é que a rodovia do Tapanã é considerada perigosa e que necessita de maior fiscalização, uma vez que a imprudência dos motoristas vem causando transtornos e tragédias.

José Romário mora próximo a rodovia do Tapanã e passa diariamente pela via, ele diz que o fluxo de carros é grande, inclusive, de cargas pesadas. Diante disso, ele fala da necessidade de colocar semáforos e radar na via.

"Ao longo de toda a rodovia não tem semáforo, não sei se isso ocorre por se tratar de uma rodovia, mas a questão é que aqui tem muito comércio e moradia. O tráfego de pedestre é intenso, por isso, é muito importante a sinalização e o radar", destaca José Romário.

Rafael Alan trabalha em uma oficina de moto na rodovia do Tapanã e diz que já perdeu a conta do número de acidentes que já presenciou. "Já foram muitos. Aqui é frequente e o maior problema que vejo é a imprudência de motoristas, principalmente de motociclistas, que passam sem respeitar nada. Eles furam as faixas, improvisam retorno e entre outros absurdos", declara Rafael.

Reis Barreto é novato na área, ele trabalha em uma borracharia e diz que percebe a periculosidade da via, não só pela questão da falta de sinalização, mas a falta de espaço para pedestres e ciclistas. "A via aqui é movimentada, toda hora carro em velocidade, mas se for reparar o espaço para o pedestre é pequeno, as calçadas são estreitas. Os ciclistas também são prejudicados,pois é comum os carros estacionarem na área da ciclovia e eles precisam passar para a pista. Acho que é preciso ter mais atenção para essa via para evitar que mais mortes sejam registradas", pontua o Reis.

Nota da Semob

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que já dispõe de projeto de revitalização de sinalização da área em questão. A Semob recomenda que o condutor dirija com mais atenção e siga as regras de circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), para evitar infrações, multas e sinistros e mortes no trânsito.