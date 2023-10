UsiPaz Bengui apresenta a exposição “Elementos do Círio” em shopping

Na semana que antecede a maior procissão católica do Brasil, o Círio de Nazaré, a Usina da Paz Pe. Bruno Sechi, localizada no bairro do Bengui, em Belém, promove a exposição “Elementos da Paz”, que destaca o trabalho de moradores da área pautada nos elementos culturais relacionados a essa festividade religiosa. A mostra será aberta nesta quarta-feira (4), às 14h, no Parque Shopping, e ficará exposta até o dia 14, no horário das 10h às 12h.​

VEJA MAIS

A exposição contará com uma coleção de mantos produzidos por oito moradores durante as oficinas ministradas na UsiPaz Bengui, incluindo 15 peças personalizadas que mostram a habilidade e criatividade desses artistas. No espaço também haverá uma exposição fotográfica que explora as nuances e a beleza do Círio de Nazaré retratada através das lentes de fotógrafos amadores, destacando o talento de integrantes da comunidade, além de peças de artesanato que poderão ser adquiridas pelos visitantes.

A iniciativa tem como objetivo apresentar o talento artístico e divulgar a produção da comunidade, incentivando essas pessoas a continuar explorando suas habilidades criativas, celebrando a cultura local e enaltecendo as tradições que fazem parte da identidade da região.

Serviço:

A exposição “Elementos do Círio”, da UsiPaz Bengui, estará aberta ao público até o dia 14 de outubro, das 10h às 12h, no Parque Shopping (avenida Augusto Montenegro, 4300, Parque Verde).