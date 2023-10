Exposição 'Catarse de Devoção' de Paula Giordano celebra a fé e sacrifício no Círio de Nazaré

A artista visual Paula Giordano vai inaugurar na quinta-feira, 5, uma exposição de fotografias intitulada “Catarse de Devoção”, às 19h, na Galeria Benedito Nunes, localizada no subsolo do Centro Cultural Tancredo Neves (Centur), no bairro da Batista Campos, em Belém. A mostra promete levar os visitantes a refletirem e apreciarem a devoção e os sacrifícios dos devotos de Nossa Senhora durante um dos maiores eventos religiosos do país, o Círio de Nazaré. O evento estará aberto ao público até o dia 28 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita. O projeto foi contemplado com o Prêmio Branco de Melo 2023.

As fotografias expostas pela galeria são fruto de uma pesquisa iniciada por Paula há 11 anos, quando se pôs a investigar a profunda relação dos devotos com a corda que puxa a Berlinda, um dos maiores símbolos da festa religiosa. Para isso, ela precisou acompanhar de perto o fervor religioso emanado pelos promesseiros, observando-os no ato, enquanto cantavam, rezavam e faziam seus pedidos e agradecimentos, arrastando a corda que os entrelaçava por horas.

"Eu me debrucei em montar uma narrativa que leve em consideração as perguntas que me faço; as perguntas que instigam durante o contato com essa devoção dos promesseiros, a fé, a dor, que limites o corpo humano é capaz de alcançar", revelou a artista visual.

Com suas lentes sensíveis, Giordano buscou instigar as pessoas que costumam observar a passagem dos promesseiros, ou conhecidos carinhosamente como o “rio de gente”. Ela capturou de maneira poética dramática os devotos através dos seus sacrifícios, e trouxe a corda como uma das protagonistas da procissão.

"A expectativa para essa abertura é que as pessoas que à visitem se conectem com os sentimentos, as emoções que me motivaram a fazer o trabalho. Eu espero que crie um diálogo com o público sobre isso, que se conecte com as fotografias e vídeos que serão expostos", acrescentou a fotógrafa.

Em suas obras e projetos fotográficos autorais, Paula sempre buscou dialogar com a expressão de sentimentos e emoções, relacionados aos dilemas existenciais do ser humano, bem como trabalhos com viés documentais que investigam as relações do homem com o meio da religiosidade.

Ela possui obras nos acervos do Museu im Spital Grunberg, na Alemanha; Museu Nacional de Belas Artes, do Rio de Janeiro; Museu de Artes Plásticas de Anápolis/GO; Museu de Arte Sacra e a Galeria Theodoro Braga, em Belém.

Serviço

Exposição Catarse de Devoção, de Paula Giordano

Inauguração: 5 de outubro;

Horário: 19h;

Local: Galeria Benedito Nunes, no subsolo do CENTUR, na Av. Gentil Bittencourt, 650;

Visitação: segue aberta até dia 28 de novembro, de segunda sexta, sempre das 9h às 17h;

Entrada franca.