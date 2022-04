Usinas da Paz transformam vidas na Região Metropolitana de Belém

Idealizada pelo Governo do Estado, a Usina da Paz surgiu com o objetivo de buscar o fortalecimento comunitário, o resgate da cidadania e a redução da violência por meio da transformação social. Coordenado pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) e executado por mais de 20 órgãos estaduais e instituições parceiras, este projeto inovador é uma extensão física do programa Territórios Pela Paz (TerPaz).

Três unidades já estão em funcionamento na Grande Belém. A UsiPaz Icuí-Guajará, em Ananindeua, em atividade desde outubro de 2021; a da Cabanagem, entregue em janeiro deste ano; e a mais recente de Nova União, em Marituba, entregue em março deste ano. O propósito é a construção de 10 Usinas na Região Metropolitana de Belém, e no sudeste do Estado.

Para a primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, “é muito gratificante depois de 06 meses da entrega da primeira usina ver as mudanças na comunidade. Além dos serviços oferecidos, os complexos também são uma opção de lazer, que são muito importantes para o momento de socialização da comunidade. Em muitos locais, as usinas são a única opção onde as crianças podem brincar, os adultos fazer fazer uma caminhada, e são nesses momentos que há uma valorização da identidade e resgate das pessoas que moram ali. As Usinas da Paz foram feitas para transformar vidas e com as unidades entregues estamos mostrando que é possível sim mudar a realidade dessas pessoas que viviam em situação de vulnerabilidade social”.

Primeira-dama Daniela Barbalho constata que a comunidade já abraçou as UsiPaz (Foto: Pedro Guerreiro - Agência Pará)

A atendente de farmácia Alessandra Souza, de 40 anos, utiliza os serviços da UsiPaz Icuí-Guajará há quatro meses. “Eu precisava de um atendimento psicológico e fiquei sabendo que a usina tinha esse serviço. Fui muito bem recebida, me identifiquei com o trabalho da psicóloga. Fico muito feliz pelo nosso bairro ter um espaço desse. Super recomendo os serviços da Usina da Paz, sempre falo para meus familiares e amigos sobre os serviços que são desenvolvidos aqui”, relatou.

O atendimento psicológico é um dos 80 serviços gratuitos à população, que também podem usufruir de atendimento médico e odontológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, como RG, certidão de nascimento e óbito, carteira de trabalho digital. Além de cursos, capacitação técnica e profissionalizante; eventos e encontros da comunidade.

Desde a sua implementação, as UsiPaz já realizaram 183.123 mil atendimentos. Para o titular da Seac, Ricardo Balestreri, responsável por articular e conduzir o projeto, os moradores dessas regiões estão garantindo diversas oportunidades.

"A Usina da Paz traz uma grande transformação aos bairros em que ela é instalada. A começar pelo resgate da autoestima da população que vivia em bairros onde antes havia altos índices de violência e criminalidade. Em geral, quando eles apareciam na mídia, era negativamente. Hoje, com a Usina da Paz, esses bairros estão aparecendo positivamente, a população passa acreditar em si mesma, passa a se organizar, com atividades de formação profissional, por exemplo. Os bairros acabam tendo um quadro de pessoas mais habilitadas para o trabalho, para melhores ganhos, então a usina realmente muda a vida das pessoas", informou Ricardo Balestreri.

É o caso da cozinheira Maria José Machado, de 55 anos. “Venho sempre aqui, trago a minha filha para fazer algumas atividades e atendimento médico. Enquanto isso, eu também me ocupo, faço hidroginástica às segundas. Eu gosto muito desse espaço, moro aqui pertinho e já quero fazer outros cursos, como o de corte e costura”, relatou Maria.

Ela ainda conta que “se não fosse pela Usina da Paz eu não iria conseguir fazer essas atividades, nem minha filha, porque no momento estou desempregada, mas busco nesses momentos de lazer e de qualificação me recolocar no mercado de trabalho”.

Estrutura

As UsiPaz são equipadas com espaços para atividades esportivas; salas de audiovisual e inclusão digital; atendimento médico e odontológico; consultoria jurídica; emissão de documentos; ações de segurança; capacitação técnica e profissionalizante; espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade.

Também há espaços para cursos livres e de dança, teatro, robótica, artes marciais, musicalização e duas bibliotecas, adulto e infantil. Além disso, é disponibilizado pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (Prodepa) sinal de wi-fi gratuito para os usuários da Usina da Paz.

A dona de casa Tayana Souza conta que a chegada deste equipamento público nas comunidades é um sonho realizado. “A Usina da Paz é uma benção para a nossa população, está trazendo muitos benefícios, muita gente está se qualificando, entrando no mercado de trabalho, as crianças agora tem mais opções de lazer, de esportes e cursos também. Eu acabei de trocar minha identidade, se eu fosse fazer fora, ia demorar muito, iria gastar mais, um processo mais difícil. E aqui não, foi bem mais fácil. Eu digo que essa Usina foi um dos melhores presentes que já recebemos”, contou.

Próximas UsiPaz

Ainda este ano, o Governo do Estado vai entregar mais seis unidades das Usinas da Paz, no bairros do Benguí, Guamá, Terra Firme e Jurunas, em Belém, e nas cidades de Canaã dos Carajás e Parauapebas, na região sudeste do Estado.

“As obras seguem o cronograma estipulado, a UsiPaz Benguí já está quase pronta e será a próxima a ser entregue, já no início do próximo mês, em maio. Assim como as obras de Canaã dos Carajás e Parauapebas que seguem em ritmo avançado. Em relação a essas duas, destaco que são duas grandes obras para esta região, que vão marcar definitivamente o processo de transformação e de inclusão social, para que esta população também possa ter melhoria de qualidade de vida. Vamos trabalhar não só para o enfrentamento da violência e da criminalidade, mas oportunizando um futuro melhor para todos aqueles que vivem no entorno da Usina da Paz”, informou o secretário Ricardo Balestreri.

Serviço

As UsiPaz funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h; e aos sábados, de 8h às 14h; aos domingos funcionam, de 8h às 18h, somente de acordo com as demandas da comunidade e/ou pelas Secretarias e Fundações para a realização de eventos.