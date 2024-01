Usina da Paz Jurunas/Condor encerra aulas do curso de formação do Projeto Geração Empreende+

A Usina da Paz Jurunas/Condor encerrou nesta sexta-feira (19) as aulas do curso de formação do Projeto Geração Empreende+. No próximo dia 29 de janeiro será a vez da Usina da Paz Cabanagem receber o curso, cujo objetivo é capacitar os participantes a abrir e gerir com êxito seus próprios empreendimentos. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac)​.

Nesta fase inicial do projeto foram formadas dez turmas para cursos de formação técnica nas Usinas da Paz localizadas em Belém. Segundo o coordenador de Emprego e Renda da Seac e coordenador do Geração Empreende+, Jorge Vaz, o curso destina-se a formar empreendedores, abordando aspectos como finanças, vendas e marketing, e busca capacitar pessoas de todas as idades.

“Ao final do curso, os alunos vão apresentar um plano e terão a oportunidade de receber um microcrédito, no valor de R$ 2 mil, para investir nos seus projetos. Até o momento, o Programa já beneficiou mais de 200 pessoas”, disse o coordenador.

O estudante de Arquitetura Gustavo Castro soube do projeto pela UsiPaz. “Fiquei sabendo através das pessoas aqui da Usina da Paz. Como faço um trabalho com slow fashion e moda criativa, decidi empreender nesta área e também criar uma loja, abrir minha própria marca. Estou cheio de ideias, e com o curso creio que vou conseguir alcançar minhas metas”, contou Gustavo.

Já a estudante de Direito Giovana Pantoja acredita que a iniciativa é excelente para quem quer avançar como empreendedor. “Eu vim aprimorar meus conhecimentos em vendas, pois trabalho com atacado, e precisamos não só manter o empreendimento como também nos atualizar. Cada conhecimento que ganho aqui é um grão, e no final terei uma grande colheita”, garantiu Giovana.

“Este é um projeto muito importante, que aborda uma série de temáticas para incentivar a criação de negócios, fortalecendo a comunidade e garantindo renda para a população”, afirmou o secretário de Estado de Articulação da Cidadania, Igor Normando.