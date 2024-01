Vice-governadora Hana Ghassan participa das comemorações pelo primeiro ano da UsiPaz Guamá

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, participou das comemorações pelo primeiro ano de funcionamento da Usina da Paz Guamá, nesta terça-feira (16). A programação que marcou a data contou com a ação de cidadania "Governo do Pará nos Bairros", que levou serviços diversos à comunidade do entorno.

Ao todo, foram ofertados mais de 80 serviços gratuitos nas áreas de saúde, lazer, assistência social e cidadania. Centenas de pessoas passaram pelo local em busca dos serviços ofertados pelo Governo do Estado.

Hana Ghassan, que também estava celebrando mais um ano de vida, recebeu de presente da comunidade um bolo de aniversário. E aproveitou para reforçar a importância dos serviços disponibilizados nas Usinas da Paz. "As UsiPaz fazem parte de um dos projetos mais importantes deste governo. Já temos nove usinas funcionando e estamos construindo mais 27. Estar aqui, no dia em que também celebro o meu aniversário, prestando serviços para a nossa comunidade, é um motivo de muita honra e muita alegria", declarou.

Feliz com a oportunidade garantida pela programação, a costureira Fátima Matos garantiu uma consulta oftalmológica e também a aquisição de novos óculos durante o evento. "Eu já buscava este serviço há muito tempo. Meus óculos quebraram e eu não estava conseguindo costurar. Agora, quando receber meus óculos novos, vou poder retomar meus trabalhos de costura, isso é bom demais", comemorou.

Segundo o secretário de Estado de Articulação e Cidadania, Igor Normando, foram realizados mais de 20 mil atendimentos à população. "Esta é a consolidação de um projeto que se mostra exitoso todos os dias. Onde a Usina da Paz está, a criminalidade sai e entra, acima de tudo, a cidadania. Seguimos trabalhando para dar continuidade a este projeto tão importante", afirmou.

Números

De acordo com o coordenador da UsiPaz Guamá, Renato Ferreira, em um ano de funcionamento a unidade já realizou mais de 121 mil atendimentos. Diariamente são ofertados mais de 70 serviços intersetoriais gratuitos, como atendimento médico, odontológico e psicológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, treinamento de lideranças, atividades esportivas, capacitações e cursos profissionalizantes.

Já o programa itinerante de cidadania "Governo do Pará nos Bairros", que tem levado dezenas de serviços gratuitos às comunidades de Belém e Região Metropolitana, beneficiou somente em 2023 mais de 95 mil pessoas, e este ano vai percorrer novas localidades.

Vice-governadora

Hana Ghassan Tuma é natural de Belém. Casada com o médico José Roberto Tuma, é mãe do advogado Delio Dalla. É graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Estado do Pará.

Hana é Auditora Fiscal de Tributos Estaduais, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), com curso de Aperfeiçoamento na Área de Inteligência Aplicado à Área Fiscal. Participou da elaboração e implantação do Projeto de Modernização da Administração Tributária e Financeira do Estado do Pará. Já exerceu diversos cargos na Secretaria de Estado da Fazenda, dentre os quais, Delegada de Grandes Contribuintes e Diretora de Fiscalização.

Foi secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças e secretária municipal de Saneamento e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Ananindeua. Atuou também como secretária municipal de Finanças da Prefeitura de Belém. Até março de 2022, ocupava o cargo de secretária de Estado de Planejamento e Administração, no Governo do Pará. Atualmente, é a vice-governadora do Estado.