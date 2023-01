Bairro do Guamá ganha uma Usina da Paz; complexo é o quinto inaugurado em Belém

No dia em que Belém completa 407 anos, nesta quinta-feira (12), uma nova Usina da Paz - a Usipaz - foi entregue. Desta vez, o bairro escolhido foi o Guamá, um dos mais populosos da cidade. Inaugurado pelo Governo do Pará, o novo equipamento público, um complexo multifuncional com mais de 70 serviços sociais, é o quinto localizada na capital e o nono do estado, integrado ao programa Territórios Pela Paz. A expectativa é criar outras 40 unidades até 2026.

O evento contou com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho, e da vice-governadora, Hana Ghassan. Danielle Barbalho, primeira-dama e considerada a madrinha do projeto, também esteve no local. As Usipaz são iniciativas desenvolvidas com o objetivo de tentar mudar a realidade das comunidades em que estão inseridas. O incentivo a esportes, cultura, lazer, e o oferecimento de serviços, como cursos livres, fazem parte.

O equipamento tem disponibilidade para receber cerca de 1.500 pessoas por dia. “Este projeto agora parte para o interior. Nós temos o planejamento de, após a entrega dessa unidade, que se soma ao município de Parauapebas, Canaã dos Carajás, Marituba e Ananindeua, nós chegamos a nove pontos. Belém hoje recebe a quinta. Já chegamos ao bairro do Bengui, Cabana, da Terra Firme, Jurunas e, agora, o Guamá”, disse o governador.

Projeto prevê outras 40 unidades pelo estado

Ao longo dos próximos quatro anos de governo, a expectativa é levar novas Usipaz para o Pará. No total, outras 40 devem ser inauguradas. “Nós já estamos com o edital de chamamento aos municípios para que cada cidade possa apresentar terrenos que estejam com o tamanho adequado para este empreendimento, mas que possam estar localizados em localidades com vulnerabilidade social e densidade populacional”, explicou Helder Barbalho.

A primeira etapa para a consolidação da instalação das Usinas já iniciam neste semestre, conforme afirma o governador. “Certamente demonstra para o Brasil que a segurança pública pode reduzir a criminalidade a partir da presença da polícia, mas não apenas isto, é fundamental que nós possamos avançar sobre as causas e as causas da violência no Brasil são as desigualdades sociais”, ressaltou.

A Usipaz do Guamá gerou 450 novos empregos e oferece oportunidades de descobrir talentos com os olhos voltados às crianças, jovens e famílias do entorno. “E, com isso, nós possamos melhorar a vida de cada cidadão e, claro, o orgulho de mostrar para a comunidade que antes eram tidas por ser periferia, que não tinham a presença de governo, que hoje nós chegamos aqui no Guamá e em tantos outros bairros mostrando que o melhor equipamento público transversal de cidadania do Brasil é construído e realiza no estado do Pará e chega ao bairro do Guamá”, completou o chefe do poder executivo estadual.

Morador vê oportunidade de crescimento

Ederson Rodrigues, de 29 anos, é morador do Guamá e trabalha com vendas. Para ele, a Usina da Paz vai trazer benefícios tanto pessoais quanto para a esposa, que pretende fazer cursos no local. “Eu acredito que vai melhorar em muita coisa. Os cursos que estão sendo ofertados são bem interessantes, a gente já se interessou por alguns. Tudo que vai ser ofertado, como as quadras de vôlei, acho que eram importantes aqui pra nossa região, nossa área do Guamá, e acho que foi uma ótima coisa que aconteceu aqui”, disse.

Estrutura e serviços

O espaço conta com dois prédios de atendimento, uma quadra poliesportiva, quadra de areia, espaço multicultural; piscina semiolímpica; playground, salas de audiovisual e inclusão digital. Também há espaços para cursos livres e de dança, música, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca. As instalações são adaptadas para acesso de pessoas com deficiência (PcDs).

Para se inscrever, basta ir presencialmente na recepção da usina, levando originais e cópias de RG, CPF e comprovante de residência.

Serviço

Segunda a sexta-feira, das 8h às 22h;

Aos sábados, de 8h às 14h;

Aos domingos, de 8h às 18h, funcionará de acordo com as demandas da comunidade e das Secretarias e Fundações para a realização de eventos.