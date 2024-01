​Belém celebra o aniversário de implantação das Usinas da Paz da Cabanagem e Guamá

Nesta sexta-feira (12), dia em que a capital paraense completa 408 anos de fundação, a comunidade da Cabanagem também comemorou os dois anos de implantação da Usina da Paz no bairro, uma conquista repleta de significado, já que o complexo foi responsável por diversas iniciativas de inclusão social, promovendo uma verdadeira transformação social em uma área que já foi associada, predominantemente, à criminalidade.

A programação que marcou as comemorações contou com shows da cantora Mell Pinheiro e da banda Fruto Sensual, além da oferta de serviços de saúde (consultas com clínico geral, pediatra e odontólogo), cidadania (emissão de RG, certidão de nascimento e óbito, CPF, título eleitoral e carteira de trabalho digital), estética (corte de cabelo, design de sobrancelhas e massagem) e assessoria jurídica, entre outros, viabilizados por meio da Secretaria de Articulação da Cidadania (Seac), que coordena o funcionamento das UsiPaz no Estado.

O secretário de Estado de Cidadania, Igor Normando, enfatizou o compromisso da Usina da Paz com os moradores da Cabanagem. “Nesta programação destacamos nossa dedicação à comunidade, oferecendo oportunidades para fortalecer a cidadania, promover o desenvolvimento pessoal e criar um ambiente harmonioso. Ao celebrar o aniversário da UsiPaz Cabanagem, celebramos as vidas e aspirações da nossa comunidade, tornando esse aniversário um evento significativo, cheio de alegria”, frisou.

Os serviços foram oferecidos em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa), Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), Polícia Civil (PC), Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE) e Universidade da Amazônia (Unama).

Moradora do bairro, Danielle Moreira, aproveitou a manhã para levar o filho ao pediatra. “Com a Usina da Paz ​estou conseguindo cuidar da minha saúde e a do meu filho, e ainda consigo aproveitar outros serviços. Há dois anos esse espaço vem beneficiando muita gente”, contou Danielle.​

Para a manicure Maria de Nazaré Barbosa, que levou toda a família para aproveitar os serviços oferecidos, a iniciativa é essencial para os moradores. “Minha mãe foi resolver uns problemas na Defensoria, eu consegui nutricionista para minha neta, minha filha foi ao oftalmologista e conseguiu o óculos, e também consegui tirar a segunda via da minha certidão de nascimento. Estou muito satisfeita com a organização e com tudo que estamos conseguindo”, enfatizou.

No próximo dia 16, a mesma programação será levada ao bairro do Guamá para celebrar o primeiro ano de funcionamento da Usina da Paz instalada na avenida Bernardo Sayão.