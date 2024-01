UNAMA oferta curso rápido e gratuito de Libras

A Universidade da Amazônia (Unama) está com vagas abertas para o curso livre em Língua Brasileira de Sinais (Libras). As aulas gratuitas são ofertadas no campus Alcindo Cacela, entre os dias 31 de janeiro a 2 de fevereiro, das 9h às 11h, em Belém. Os interessados podem se inscrever on-line, por meio do link:

O curso faz parte do Projeto Capacita, uma das atividades anuais organizadas pelo Núcleo de Responsabilidade Social das Instituições mantidas pelo grupo Ser Educacional. A iniciativa visa ofertar qualificações rápidas para melhorar o currículo da população, bem como aprimorar algum conhecimento.

De acordo com a coordenadora do curso de Pedagogia da UNAMA, Leiliane Silva, o foco do curso rápido é orientar sobre o vocabulário em Libras voltado para o atendimento ao público. "Esta oficina tem por objetivo iniciar o público no aprendizado e proporcionar o primeiro contato com a Língua Brasileira de Sinais. É uma ótima experiência, com direito a certificação", disse.

O público que não conseguir se inscrever on-line pode mandar um e-mail, para: biologicaslic.alcindo@unama.br. A Instituição fica localizada na Av. Alcindo Cacela, 287 - Umarizal. Para outras informações, acesse