UFPA seleciona voluntários para programa de acolhimento de alunos estrangeiros; saiba mais

Para receber estudantes estrangeiros provenientes de programas de mobilidade internacionais, o programa Amigo Internacional da Universidade Federal do Estado do Pará (UFPA) abriu inscrições para a seleção de novos voluntários. A iniciativa é destinada à comunidade interna da UFPA, visando sensibilizar e recrutar estudantes, docentes e técnicos para auxiliarem no acolhimento dos novos alunos. As inscrições seguem em fluxo contínuo até o segundo semestre de 2023. O programa é promovido pela Pró-Reitoria de Relações Internacionais (Prointer).

Confira como se inscrever, quais são as modalidades e os benefícios em ser voluntário.

Como se inscrever

Os candidatos devem:

preencher a ficha de inscrição . Há dois modelos de fichas de inscrição para duas modalidades do programa: Amigo Internacional Hostel e o Amigo Internacional Itinerante;

. Há dois modelos de fichas de inscrição para duas modalidades do programa: Amigo Internacional Hostel e o Amigo Internacional Itinerante; enviar para o e-mail mai.ufpa@gmail.com, com o assunto “Ficha de inscrição Amigo(a) Internacional”;

o documento deve estar em formato PDF, com o nome: Ficha_de_inscrição_nome_do_candidato.pdf.

Os interessados devem aguardar o contato da Diretoria de Mobilidade Acadêmica para que seja iniciada a participação do programa.

Quais são as diferenças das modalidades?

Disponível no início de cada período letivo (março e agosto), o programa possui duas modalidades:

Amigo Internacional Hostel oferece para o estudante estrangeiro uma hospedagem de uma ou duas semanas ;

Amigo Internacional Itinerante é voltado para a demonstração do percurso de transporte coletivo do local de moradia do estudante até a UFPA e apresentação dos principais locais dentro do campus.

Em ambas as categorias, o Amigo Internacional poderá ter outras atribuições também voltadas para facilitar a chegada e adaptação desse estudante em um novo país e universidade, como:

apresentar e fornecer informações sobre os campi da UFPA e sobre a cidade de Belém,

atuar como facilitador para o estudante estrangeiro até que ele tenha autonomia de locomoção;

ajudar na abertura de conta bancária e obtenção de Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM);

facilitar a integração dos estudantes na comunidade local e acadêmica;

apoiar atividades práticas institucionais, como tirar carteira de estudante, fazer matrículas e outros detalhes da vida de um estudante da UFPA;

participar de atividades sociais, culturais, esportivas e acadêmicas promovidas pela UFPA ou por outras instituições.

Os voluntários recebem algum certificado ou pontuação extra?

Ao final das atividades, o programa oferece aos estudantes voluntários um certificado emitido pelas Pró-Reitorias Prointer/Proex, contabilizando a carga horária das atividades exercidas, que poderão contar como atividades de extensão acadêmica ou atividades complementares.

O certificado também contará como pontuação extra que poderá ser utilizada em futuras candidaturas em programas de mobilidade, por meio de editais da Prointer/UFPA.

Serviço

Programa Amigo Internacional

Inscrições: abertas no dia 13 de março, seguem em fluxo contínuo até o segundo semestre.

Formulário de inscrições: Amigo(a) Internacional Hostel disponível aqui e Amigo Internacional Itinerante disponível aqui

Termo de Compromisso: disponível aqui

Mais informações sobre o programa disponível online