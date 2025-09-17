UFPA negocia com instituição francesa criação de polo internacional da Amazônia

A Universidade Federal do Pará (UFPA) dialoga com instituições francesas fortalecimento de parcerias estratégicas para ampliar a produção da pesquisa científica, o intercâmbio entre pesquisadores, e a cooperação acadêmica em torno da Amazônia. Em viagem para Paris, capital francesa, o reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Gilmar Pereira da Silva, e a pró-reitora de Relações Internacionais, Lise Tupiassu, iniciaram uma missão institucional marcada por dois avanços estratégicos.

No Campus Condorcet, os dois reuniram-se com representantes do Institut des Amériques (IdA) para discutir a criação de um Polo Internacional em Belém, com foco nas Ciências Humanas e Sociais da Amazônia. A proposta foi bem recebida pelo IdA, que destacou a UFPA como instituição de excelência, considerando sua abrangência acadêmica, relevância social e forte tradição em pesquisas sobre a região.

Durante o encontro, foram apontadas como potenciais parceiros o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (Naea), reconhecido pela Capes com excelência internacional, e o Museu Paraense Emílio Goeldi. Também foram discutidas condições de acolhimento a jovens pesquisadores franceses em Belém, aproveitando a infraestrutura local e as iniciativas já existentes de cooperação acadêmica franco-brasileira.

O Institut des Amériques é uma rede robusta, composta por 61 universidades e institutos universitários franceses, dedicada a apoiar pesquisas sobre todo o continente americano em Ciências Humanas e Sociais.

“A criação de um Polo Internacional do IdA em Belém, na UFPA, significa a possibilidade de ampliação do diálogo científico, da valorização das nossas experiências locais, além do fortalecimento da cooperação em temas cruciais, como mudanças climáticas, populações indígenas e bioeconomia. Sem dúvida, é um reconhecimento da UFPA como centro de referência global nos estudos sobre a Amazônia”, destacou o reitor Gilmar Pereira.

Os representantes da UFPA se reuniram ainda com representantes da Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, com quem a instituição já mantém cooperação. Na ocasião, foram lançadas as bases para uma parceria estratégica de longo prazo. O diálogo evidenciou a convergência de valores entre as duas instituições, especialmente o compromisso com a inclusão social, a educação crítica e a produção de conhecimento relevante para a transformação das sociedades.

As instituições pretendem ampliar a mobilidade acadêmica em todos os níveis, com atenção a programas de curta duração, como Escolas de Verão; fortalecer a pesquisa conjunta por meio de cotutelas de teses e programas de dupla diplomação em mestrado e doutorado, valorizar saberes tradicionais e perspectivas dos povos originários, no marco de um projeto de descolonização do conhecimento, e integrar áreas como cultura e artes, reconhecidas como linguagens universais de cooperação e valorização do patrimônio cultural.

Avanços – A previsão é que representantes do Institut des Amériques realizem uma visita a Belém no início de 2026, após a COP 30, para formalizar a criação do polo em parceria com a UFPA, a Capes e o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França. Paralelamente, UFPA e Paris 8 trabalham na formação de um grupo de trabalho para implementar as primeiras iniciativas da parceria.

“Estamos levando a UFPA para o mundo. Essas primeiras agendas na França demostram que nossa universidade é referência internacional e que a ciência que fazemos tem espaço no cenário global. Foram dois movimentos importante que, juntos, fortalecem a internacionalização da Universidade e reafirmam nosso compromisso em colocar a Amazônia no centro das discussões acadêmicas e científicas do mundo”, destacou a pró-reitora de Internacionalização da UFPA.