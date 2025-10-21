UFPA muda regra e restringe bônus de 10% a candidatos do curso de Medicina no PS 2026; entenda

Apenas os candidatos ao curso de Medicina da Universidade Federal do Pará (UFPA) terão direito ao bônus de 10% na nota do Processo Seletivo 2026 (PS 2026). O benefício, chamado de “Fator de Atenuação das Desigualdades de Acesso”, será aplicado exclusivamente aos campi de Belém e Altamira e contemplará estudantes que cursaram todo o ensino médio, de forma presencial, em escolas públicas ou privadas do Pará. Nos anos anteriores, o bônus era válido para todos os cursos de graduação da instituição. A mudança foi detalhada no edital publicado na última segunda-feira (20).

Até o ano passado, o candidato que havia cursado o ensino médio integralmente em escola pública ou privada, em um ou mais dos estados da Região Norte - Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins - era atribuído um bônus de 10% sobre a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - independente do curso escolhido. Candidatos que concluíram o ensino médio por exames de proficiência também eram beneficiados com um bônus de 10%. Para isso, deveriam comprovar, no momento da habilitação ao vínculo institucional, que residiam em um dos estados da Região Norte nos últimos três anos.

Agora, conforme descrito no edital, a bonificação será concedida exclusivamente aos alunos de Medicina que concluíram o ensino médio integralmente no estado do Pará ou por proficiência e residiram no estado nos últimos três anos. De acordo com o documento do PS, a Universidade Federal do Pará implementou mudanças em seu processo seletivo, em consonância com a política de ação afirmativa instituída pela Resolução CONSEPE 5.985/2025. A alteração é “com base no Relatório de Acompanhamento e Avaliação que fundamenta a oferta de vagas deste Processo Seletivo”.

Detalhamento das mudanças

Segundo o edital do PS UFPA 2026, o bônus será atribuído a candidatos que "tiverem cursado integralmente o ensino médio, de forma presencial (mesmo que com períodos de ensino remoto emergencial), em escola pública ou privada, no estado do Pará". Para ter direito ao benefício, é obrigatório que o candidato solicite o recebimento do Fator de Atenuação das Desigualdades de Acesso no momento da inscrição, em campo específico do formulário. A falta de preenchimento desse campo resultará na não concessão, "ainda que o(a) candidato(a) atenda aos critérios estabelecidos".

Além disso, o Fator de Atenuação das Desigualdades de Acesso também contemplará candidatos que concluíram o ensino médio por meio de exames de proficiência. Nesses casos, o candidato deve solicitar o benefício na inscrição e comprovar, na habilitação ao vínculo institucional, que residiu no estado do Pará nos últimos três anos, entre o período de 20 de outubro de 2023 a 20 de outubro de 2025.

O edital ainda esclarece que não terá direito ao benefício o candidato que "tenha realizado período de intercâmbio acadêmico durante o ensino médio em instituição não pertencente ao estado do Pará". “É obrigatório que o(a) candidato(a) solicite a concessão do Fator de Atenuação das Desigualdades de Acesso no momento da inscrição, mediante preenchimento do campo específico designado para tal fim”, detalha, ainda, o edital.

Posicionamento

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à UFPA para que a instituição detalhe qual a motivação da mudança, de que forma pode impactar os estudantes e se a alteração foi comunicada aos candidatos previamente. A reportagem aguarda retorno. Entenda as mudanças na bonificação do PS 2026 da UFPA.

Sobre o PS 2026

A Universidade Federal do Pará (UFPA) anunciou na última segunda-feira (20) que as inscrições para o Processo Seletivo 2026 começam no dia 27 de outubro e terminam no dia 25 de novembro. O edital já está disponível no site ceps.ufpa.br.

De acordo com a UFPA, neste ano, estão sendo ofertadas 7.075 vagas de graduação, na modalidade presencial, e 192 vagas adicionais, reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD), distribuídas em 192 cursos, nos 12 campi da Universidade.

Em caso de dúvida, o interessado pode enviar mensagem para o atendimento do Ceps, que atende por meio dos telefones (91) 3201-7266 (WhatsApp) e (91) 3201-8381. Também é possível ir pessoalmente ao prédio do Centro de Processos Seletivos para conseguir informações sobre o PS 2026.

Entenda as mudanças na bonificação do PS 2026

Quem recebia o bônus (10%) até o PS 2025?

Todos os candidatos da UFPA, independentemente do curso.

Válido para estudantes que cursaram todo o ensino médio (presencial) em escolas públicas ou privadas de qualquer estado da Região Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins).

Também contemplava quem concluiu o ensino médio por exames de proficiência, desde que comprovasse residência nos últimos 3 anos em um dos estados da Região Norte.

Percentual aplicado:

+10% sobre a nota do Enem usada no Processo Seletivo da UFPA.

Quem passa a receber o bônus (10%), a partir do PS 2026?

Apenas candidatos ao curso de Medicina (campi Belém e Altamira).

Critérios de elegibilidade:

Ter cursado todo o ensino médio presencial (com exceção do ensino remoto emergencial) em escola pública ou privada do Pará;

Ou ter concluído o ensino médio por exames de proficiência, com residência comprovada no Pará nos últimos 3 anos (de 20/10/2023 a 20/10/2025).

Percentual aplicado:

+10% sobre a nota do Enem, somente para Medicina (Belém e Altamira).